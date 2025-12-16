Ligue 2 : Troyes creuse l’écart, l’ASSE tenue à distance

L’ASSE est toujours provisoirement deuxième, mais elle désormais distancée de cinq points par l’ES Troyes AC, le leader et champion à la mi-saison.

Ligue 2 : Troyes prend 5 points d’avance sur l’ASSE

Leader de la Ligue 2 devant l’ASSE, avant de clôturer la 17e journée, lundi soir, l’ES Troyes AC a consolidé sa place en tête du championnat, en s’imposant contre l’US Boulogne au stade de la Libération (1-2). Le club aubois était tenu en échec pendant 90 minutes de jeu, avant de finalement l’emporter dans le temps additionnel.

L’expérimenté Renaud Ripart (32 ans), au cœur de la surface de réparation, a marqué le but de la victoire avec plein d’opportunisme (90e +4). L’équipe troyenne était pourtant réduite à 10 contre 11, à la suite de l’expulsion de Lucas Maronnier à la 83e. Grâce à ce succès arraché dans l’ultime minute, l’ESTAC a creusé l’écart en tête du classement. Elle compte désormais 5 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne, sa dauphine.

Le Red Star peut déloger l’AS Saint-Etienne

De plus, les Stéphanois restent sous la menace du Red Star, dont le match de la 16e journée contre le SC Bastia avait été arrêté avant l’heure de jeu. La LFP rendra sa décision lors de la séance du lundi 22 décembre prochain.

Si le club audonien est donné vainqueur sur décision de la Commission de Discipline, il délogerait l’AS Saint-Etienne de la 2e place. Les Verts finiront ainsi troisièmes à la mi-saison. Et cela, à cause du match nul concédé à la lanterne rouge de la Ligue 2, le SC Bastia (2-2), au stade Geoffroy-Guichard, samedi dernier.

Lutte serrée entre l’ASSE, le Mans, Reims et le Red Star

Si l’ES Troyes (35 points) a pris de l’avance sur ses concurrents, le classement reste très serré entre quatre clubs aussi en course pour la montée. Ce sont évidemment l’AS Saint-Etienne (30 points +10), le Mans FC (30 points +5), le Stade de Reims (29 points +12) et le Red Star (29 points +6 provisoirement). Ces concurrents se tiennent en seulement 1 point comme on le constate.

Rappelons que seuls les deux premiers à l’issue de la saison seront qualifiés directement pour la Ligue 1. Quant aux 3e, 4e et 5e, ils passeront par les play-offs, puis les barrages pour espérer rejoindre l’élite. Et l’objectif de l’ASSE est de finir champion de la Ligue 2.

