INFO Mercato : Le PSG publie un somptueux coup au milieu !

À deux jours de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo au stade Ahmad ben-Ali d’Al-Rayyan, à Doha, le PSG a annoncé une importante signature au milieu de terrain. Explications.

Mercato PSG : Une internationale française passe pro avec le Paris SG

Ce lundi, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel afin d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Tanté Diakité, milieu de 17 ans arrivée en 2024 en provenance du Stade de Reims.

« Tanté Diakité signe son premier contrat professionnel avec le PSG. Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Tanté Diakité. La jeune milieu de terrain est désormais liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2028. Le Paris Saint-Germain félicite chaleureusement Tanté pour cette nouvelle étape franchie et lui souhaite une carrière pleine de succès sous les couleurs Rouge et Bleu », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

Tanté Diakité signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain ✍️



Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Tanté Diakité. La jeune milieu de terrain est désormais liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2028. pic.twitter.com/GMO7YNpJfA — PSG Féminines (@PSG_Feminines) December 15, 2025

Sélectionnée pour la première fois en équipe de France à l’âge de 15 ans, Tanté Diakité a rapidement gravi les échelons des sélections jeunes. Elle totalise aujourd’hui 24 sélections, dont 2 buts, avec les équipes U16, U17et U18. Aux côtés d’autres Titis, Tanté a disputé l’Euro U17 et la Coupe du Monde U18 en tant que capitaine en 2025, confirmant son rôle de pilier dans l’entrejeu tricolore. Après la signature de son contrat, la joueuse n’a pas caché sa fierté.

Un rêve d’enfant devenu réalité pour Tanté Diakité

Née le 2 juin 2008 à Compiègne (Oise), Tanté Diakité débute sa formation au Stade de Reims, où elle évolue de 2015 à 2024. Pendant près de neuf années, elle y forge son style de jeu au milieu de terrain. À l’été 2024, elle rejoint le Paris Saint-Germain et s’illustre rapidement avec l’équipe U19. Dès sa première saison sous les couleurs Rouge et Bleu, elle contribue activement au sacre du Championnat National U19 Féminin.

« C’est un rêve qui devient réalité. Signer mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain est un immense honneur. Je suis très reconnaissante envers tous ceux qui m’ont accompagnée jusque-là. Je vais tout donner pour ce maillot, continuer à apprendre chaque jour et faire honneur au Club sur et en dehors du terrain », a réagi la protégée de coach Paulo César.

