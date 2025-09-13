ASSE : Lucas Stassin opère un changement inattendu !

Lucas Stassin a surpris ses coéquipiers de l’ASSE et les supporters avec un changement inattendu. Le jeune attaquant belge affiche un tout nouveau style capillaire osé, de quoi faire encore parler de lui.

ASSE : Lucas Stassin, toujours Vert malgré les convoitises

Annoncé partant lors du dernier mercato estival, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE. Courtisé par plusieurs clubs, le buteur de 20 ans n’a disputé que trois rencontres de Ligue 2 cette saison, mais son avenir immédiat s’écrira bien sous le mythique maillot vert. Un soulagement pour Eirik Horneland, qui pourra encore compter sur son attaquant au moins jusqu’à janvier.

Cette fidélité inattendue a été accueillie avec enthousiasme par les supporters. Les Verts, en quête de stabilité offensive, voient en Stassin un atout précieux. Même discret sur le terrain, il reste un élément prometteur du groupe stéphanois.

Un nouveau look qui fait réagir le Forez

Vendredi matin, à l’entraînement de l’ASSE, l’ancien de Westerlo s’est présenté avec une coupe de cheveux radicalement différente. Fidèle à sa réputation d’adepte des changements capillaires, le jeune Belge a surpris ses partenaires autant qu’il a amusé les fans.

👋✂️ Nouveau projet capillaire pour Lucas ! pic.twitter.com/3STlbKUvZx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 12, 2025

Preuve que, même en dehors des buts, l’attaquant sait capter l’attention. Dans le Forez, on en plaisante déjà : si ses inspirations capillaires deviennent aussi efficaces que ses frappes, les défenses adverses n’ont qu’à bien se tenir.