Flamengo : Filipe Luis lance le choc contre le PSG !

À deux jours de la finale de la Coupe intercontinentale, l’entraîneur de Flamengo, Filipe Luis, a publiquement annoncé son empressement d’affronter le PSG de Luis Enrique.

Felipe Luis : « Le PSG est la meilleure équipe du monde »

Ce mercredi, à 18 heures, le Flamengo de Filipe Luis aura un défi monumental à relever : affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe Intercontinentale. Après avoir décroché leur place en finale grâce à des victoires convaincantes face au Cruz Azul (1-2) et au Pyramids FC (0-2), les Brésiliens se préparent à disputer un match qui s’annonce déjà historique, tant pour le club que pour l’entraîneur.

L’ancien latéral gauche de l’équipe nationale brésilienne et de l’Atletico Madrid dirige Flamengo depuis plus d’une saison. Et son arrivée à la tête de l’équipe a fait des merveilles. Le club de Rio de Janeiro, une institution du football brésilien, a retrouvé sa place parmi les géants du continent sud-américain sous sa direction.

En face, il y aura le PSG, une équipe française qui a remporté de nombreux titres ces dernières années et dont les stars sont mondialement reconnues. Pour Flamengo, cette finale est donc l’occasion de confirmer sa place parmi les meilleures équipes du monde.

« Chaque adversaire est différent, mais le PSG est la meilleure équipe du monde. Ils l’ont prouvé en remportant la Ligue des champions », a déclaré Filipe Luis après la victoire de son équipe face au Pyramids FC (2-0). Le technicien brésilien a ensuite avoué son ambition de remporter la rencontre face aux hommes de Luis Enrique.

« Ils participent à ce tournoi parce qu’ils sont les meilleurs, et nous, avec toute l’humilité du monde, on va essayer de gagner et d’entrer dans l’histoire », a ajouté le compatriote de Marquinhos. Pour autant, l’ancien défenseur n’oublie pas que Luis Enrique a bâti un ogre en Europe depuis son arrivée en France en juillet 2023.

« Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est son équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément », a ajouté Filipe Luis. Rendez-vous mercredi soir à Doha !

