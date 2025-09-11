Mercato ASSE : Nouvelle offre irrésistible pour Stassin

En plus de l’offre d’Al-Hilal FC, l’ASSE a reçu une proposition irrésistible pour Lucas Stassin, mais les dirgeants du club stéphanois sont restés fermes sur leur position.

Mercato : Le CSKA propose 37 M€ pour Stassin, l’ASSE refuse

Parmi les nombreuses offres repoussées par l’ASSE pour Lucas Stassin, il y a eu celles du Paris FC, estimée à 20 M€ , et d’Al-Hilal FC en Arabie saoudite. Elles ont toutes été refusées par Kilmer Sports Ventures, qui ne veut pas se séparer du buteur de 20 ans. Une nouvelle offre supérieure aux précédentes est révélée ce jeudi.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le CSKA Moscou a proposé 25 millions d’euros à l’AS Saint-Étienne, plus 12 millions d’euros de bonus, pour recruter le buteur des Verts. Mais les dirigeants stéphanois ont refusé la proposition XXL du club russe, à en croire le journaliste belge.

Le montant total de 37 M€, proposé pour un joueur acheté à 10 millions d’euros, semblait pourtant une bonne opération pour KSV. Toutefois, le clan Lucas Stassin n’a sans doute pas souhaité laisser filer le jeune joueur en Russie, en raison de la situation géopolitique dans la région. De plus, le championnat russe n’est évidemment pas l’endroit idéal pour la progression de l’International Espoirs Belge.