Mercato ASSE : Des fenêtres s’ouvrent pour Pierre Ekwah

En conflit avec l’ASSE et écarté de l’équipe, Pierre Ekwah suscite quand même des intérêts à l’étranger. Trois clubs seraient à l’affût pour le recruter cet hiver.

ASSE Mercato : L’Udinese et Glasgow Rangers visent Pierre Ekwah

Pierre Ekwah n’a fait aucune apparition dans le groupe de l’ASSE depuis le début de saison 2025-2026. Refusant de jouer en Ligue 2, il aurait rompu son contrat de façon unilatérale, ce que conteste la direction du club stéphanois. Le litige entre le milieu de terrain et Kilmer Sports Ventures est en cours de règlement aux Prud’hommes.

Alors qu’une conciliation est toujours recherchée, le joueur formé au FC Nantes et à Chelsea est très convoité. Selon les informations de Foot Mercato, il est dans le viseur de l’Udinese en Serie A en Italie, de Glasgow Rangers en Écosse et d’un troisième club, dont le nom est resté secret.

Saint-Etienne et Ekwah suspendus à la décision des Prud’hommes

Le jugement des Prud’hommes devrait être rendu dans le premier trimestre de 2026, d’après la source. L’AS Saint-Etienne et Pierre Ekwah restent donc suspendus à la décision de l’instance, alors que le mercato d’hiver s’ouvre le 1er janvier pour se refermer le 02 février prochain.

Pour rappel, le Franco-Ghanéen avait été prêté par Sunderland au club ligérien, le 30 août 2024, pour une saison, mais son contrat était assorti d’une option d’achat. Malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE a acté le transfert définitif de ce dernier en versant 6 M€ au club promu en Premier League, d’après l’estimation de Transfermarkt.

Mais contre toute attente, Pierre Ekwah refuse de jouer en deuxième division et a engagé un bras de fer avec le club stéphanois depuis l’été.

