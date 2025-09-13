INFO: Le FC Nantes a menti pour la blessure d’Herba Guirassy

À l’instar du PSG pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le FC Nantes a piqué une grosse colère après la blessure de Herba Guirassy avec l’équipe de France Espoirs durant la trêve internationale. Sauf que le club nantais n’aurait pas donné la vraie version dans cette affaire.

Le FC Nantes n’a pas exigé une absence totale d’Herba Guirassy

Rentré blessé du rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Herba Guirassy a provoqué la colère du FC Nantes et de son entraîneur Luis Castro. « C’est très dur pour nous parce qu’on avait dit de ne pas le faire jouer, même pas une minute, et la sélection l’a fait jouer sur une opposition. Il s’est logiquement blessé. Notre cellule médicale avait communiqué avec eux, c’est très embêtant en premier pour nous et pour le joueur. Je serai plus attentif la prochaine fois », a déclaré le technicien portugais.

Victime d’une lésion musculaire lors du dernier rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Herba Guirassy est indisponible pour affronter l’OGC Nice. De quoi penser que la Fédération Française de Football s’était mise dans un autre bourbier après l’affaire Ousmane Dembélé. En effet, à la suite du Paris SG, les Canaris ont écrit au président de la Fédération Française de Football pour l’alerter sur les « difficultés de coordination » entre les médecins des clubs et ceux de la sélection.

Mais d’après les informations du quotidien Ouest-France, « dans les échanges établis avec le staff médical de la sélection, jamais la cellule médicale du FCN n’a été aussi claire dans ses demandes, souhaitant seulement que le joueur ne débute pas la rencontre, ce qui ouvrait alors la porte à une entrée en jeu. »

C’est d’ailleurs pour cela qu’Herba Guirassy a participé à la petite opposition interne de deux fois trente minutes. Celle-ci avait remplacé le match contre le Luxembourg, reporté après l’accident de car dont a été victime la sélection. C’est en sortant de l’exercice que l’ailier nantais a ressenti une gêne musculaire.

Arrivé jeudi après une opération des dents de sagesse, il avait bénéficié d’un aménagement lors de sa première séance, comme il l’aurait eu à Nantes, où il était convoqué pour reprendre l’entraînement collectif.