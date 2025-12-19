INFO Mercato : C’est confirmé, un crack veut quitter le PSG

Malgré un démenti en octobre pour calmer les rumeurs, un crack souhaite quitter les rangs du PSG lors du mercato hivernal. Le club de la capitale pose une condition pour le laisser partir.

Mercato PSG : Un défenseur central veut partir

Alors que le mercato hivernal approche, la situation de Lucas Beraldo continue d’alimenter les rumeurs. N’étant pas l’un des premiers choix de Luis Enrique, l’ancien défenseur central de Sao Paulo doit se contenter d’un maigre temps de jeu au PSG.

De quoi l’inciter à aller voir ailleurs en janvier ? Cela serait en tout cas la volonté de l’international brésilien qui ambitionne de disputer la prochaine Coupe du Monde. En effet, le journal L’Équipe rapporte ce vendredi que l’avenir de Lucas Beraldo pourrait bien s’écrire loin de la capitale française dès cet hiver.

D’après le quotidien sportif, le compatriote de Marquinhos aurait effectivement exprimé ses envies d’ailleurs afin de jouer plus et avoir la chance d’être convoqué par Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, pour la Coupe du Monde 2026.

Lucas Beraldo prêt à retourner au Brésil ?

Avec seulement 9 petites apparitions cette saison, le joueur de 22 ans veut aller chercher du temps de jeu dans un autre club dans la seconde partie de saison. De son côté, le Paris SG serait très clair à l’approche du mercato hivernal : officiellement, personne n’est à vendre. Mais pour s’en séparer, le Paris SG devra d’abord lui trouver un remplaçant. C’est la clé de ce dossier.

Pour rappel, selon la presse brésilienne, les dirigeants de Palmeiras voudraient enrôler Lucas Beraldo sous forme de prêt. Au cas où Lucas Campos, le conseiller sportif du PSG, rejetterait la proposition de prêt, le club brésilien serait prêt à envisager un transfert définitif en incluant dans le deal des jeunes joueurs comme Erick Belé et Luiz Pacheco.

Ces deux jeunes talents étant des cibles pour le PSG, les négociations pourraient avancer très rapidement sur ce point. Alors que la Coupe du Monde de 2026 se profile à l’horizon, Palmeiras pense convaincre Lucas Beraldo à travers un projet dans lequel il y aura suffisamment de temps de jeu pour espérer prendre part à ce tournoi mondial avec le Brésil. Affaire à suivre…

