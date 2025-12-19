ASSE : Compo contre Nice, Horneland lâche un gros indice

En attendant de connaître le groupe de l’ASSE contre l’OGC Nice, en coupe de France, Eirik Horneland à lâché un gros indice sur la composition.

ASSE : 4 absents, mais des cadres présents contre Nice

À deux jours du match contre l’OGC Nice, l’entraîneur de l’ASSE a annoncé l’indisponibilité de deux défenseurs (Joao Ferreira et Ebenezer Annan), ainsi que deux attaquants (Irvin Cardona et Joshua Duffus). En revanche, il a récupéré la pépite Djylian N’Guessan.

Souffrant de l’ischio, puis du mollet depuis plusieurs semaines, il était parmi les joueurs dont le retour était fixé en janvier 2026. Mais il s’est entraîné normalement toute cette semaine. Eirik Horneland a donc prévu de le tester contre les Aiglons, dimanche (14h45) à l’Allianz Riviera.

Le coach de l’AS Saint-Etienne a également plusieurs cadres à sa disposition. Mickaël Nadé et Maxime Bernauer en défense, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber au milieu, ou encore Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Augustine Boakye en attaque.

« El Jamali, Pedro, Gadegbeku et Eymard peuvent avoir un rôle à jouer », selon Horneland

Toutefois, il annonce une éventuelle rotation face au Gym. Il pourrait inclure de jeunes joueurs dans sa compo, comme lors des 7e et 8e tours de la coupe de France, respectivement contre l’AS Quetigny (Régional 2) et face à l’US Ecotay Moingt (Régional 3).

« J’ai beaucoup aimé les 20 minutes de Nadir El Jamali face à Bastia. Il est impliqué sur l’égalisation. Il a fait des différences balle au pied et a amené du surnombre. […]. Lui, ainsi que Kévin Pedro, Luan Gadegbeku ou encore Paul Eymard peuvent avoir un rôle à jouer ce dimanche », a annoncé Eirik Horneland, en conférence de presse d’avant-match.

Titulaire face à Quetigny, Djylian N’Guessan (17 ans), Kevin Pedro (19 ans) et Paul Eymard (18 ans) avait été les trois buteurs de l’ASSE (3-1). Paul Eymard et El Jamali (18 ans), auteur d’un doublé, avaient contribué à la large victoire de l’ASSE sur Ecotay (11-1). Tout comme Luan Gadegbeku, entré en deuxième période.

