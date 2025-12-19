Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Florian Sotoca

L’attaquant français, Florian Sotoca était annoncé sur les tablettes du FC Nantes pour le prochain mercato hivernal. Mais la piste est désormais abandonnée.

Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Florian Sotoca

Situation critique au FC Nantes avant la trêve. Dix-septième de Ligue 1, le FCN compte quatre points de retard sur le premier non-relégable. Pour stopper l’hémorragie, la direction du FCN opère déjà certains changements. Ahmed Kantari a pris les rênes de l’équipe en remplacement de Luis Castro. Un premier transfert est déjà bouclé.

Deiver Machado, 32 ans, latéral-piston gauche, est arrivé du RC Lens comme joker jusqu’en 2028. Un renfort immédiat, pensé pour renforcer un couloir fragile. Cette arrivée faisait naître une autre rumeur. Les deux clubs prépareraient un second mouvement. Florian Sotoca serait sur la short-list des pensionnaires de la Beaujoire.

Longtemps cadre au Racing Club de Lens, Sotoca, 35 ans, a vu son statut fondre sous Pierre Sage. Temps de jeu réduit. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant envisage de claquer la porte lors du mercato hivernal pour se relancer ailleurs. Cette saison, il a déjà fait 11 apparitions avec les Sang et Or. L’attaquant français serait la priorité du FCN.

Mais les Canaris auraient changé de position. Ils mettent le paquet pour recruter Rémy Cabella. Le clan Kita accélère pour amener le joueur à Nantes. À l’Olympiakos, le milieu offensif n’a pas un bon temps de jeu. Il n’est pas inscrit en Ligue des champions. Sauf retournement de situation, Florian Sotoca ne va pas poser ses valises à Nantes cet hiver.

