OM : Grosse mise au point de De Lange avant le mercato

Avant le match Bourg-en-Bresse-OM en 32e de finale de Coupe de France, Jeffrey De Lange s’est confié sur sa situation. Il a en profité pour glisser un subtil message à son entraîneur.

Jeffrey de Lange, un lion dans les cages de l’OM

L’Olympique de Marseille tentera de battre ce dimanche Bourg-en-Bresse en Coup de France. Le club phocéen est logiquement favori pour ce match. Et avant ce duel, l’attention se porte sur Jeffrey De Lange. Le gardien néerlandais est arrivé à l’OM dans l’espoir de s’y imposer.

Il doit pourtant se contenter d’un rôle de doublure à Geronimo Rulli. Un rôle difficile à encaisser. Mais il l’assume pleinement. Jeffrey de Lange maintient une exigence exemplaire sur le banc de touche. « Je m’entraîne tous les jours de façon acharnée », a-t-il affirmé devant la presse.

Le joueur de 27 ans se tient prêt à la moindre sollicitation de Roberto De Zerbi. Il l’a d’ailleurs prouvé lors de sa titularisation contre l’OGC Nice (5-1) en enchainant des parades décisives. Sa situation fait alors l’objet de diverses spéculations, l’annonçant vers un retour aux Pays-Bas.

Il ne se ferme aucune porte pour son avenir

L’ancien portier de Go Ahead Eagles est pour le moment « heureux » à l’Olympique de Marseille. Même s’il refuse de faire des promesses qu’il ne pourrait tenir. Il reconnaît sans amertume les performances exceptionnelles de Geronimo Rulli. Jeffrey de Lange espère néanmoins glaner plus de temps.

🚨Jeffrey de Lange :



"Ce n'est pas la chose la plus simple d'être doublure. Je veux jouer.



Avec Gero, on se pousse à donner le maximum. Je m'entraîne au plus haut niveau toutes les semaines.



— Massilia Zone (@MassiliaZone) December 19, 2025

« Je veut jouer », a-t-il indiqué. Le gardien numéro 2 de l’OM sait en tout cas que le dernier mot revient à son entraîneur De Zerbi. « Il n’y a pas d’accord. C’est le coach qui décide », a-t-il rappelé. De Lange devrait débuter ce match dominical. Et il compte prouver qu’il est bien plus qu’une simple doublure de luxe.

