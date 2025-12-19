Stade Rennais : 5 forfaits confirmés avant Sables-d’Olonne !

Les signaux sont au rouge pour le Stade Rennais avant le choc face aux Sables-d’Olonne en Coupe de France. Plusieurs cadres vont manquer cette affiche.

Stade Rennais : Pluie de forfaits avant Sables-d’Olonne

Le Stade Rennais attend de pied ferme les Sables-d’Olonne ce dimanche au Roazhon Park, pour les 32es de finale de la Coupe de France. Une victoire permettra aux hommes de Habib Beye de terminer l’année 2025 en beauté. Après quelques semaines de tempête, Habib Beye a redressé l’équipe. Les Rennais ont remporté cinq victoires lors des 6 derniers matches de Ligue 1.

Pour ce rendez-vous, Seko Fofana, Mouhamadou Nagida et Abdelhamid Ait Boudlal sont absents. Ils participent à la Coupe d’Afrique des nations. Jérémy Jacquet, suspendu contre Brest et légèrement touché, sera préservé. Ce vendredi 19 décembre, il s’est entraîné à part du groupe.

À l’entraînement ce matin, Frankowski restait indisponible. Le Polonais s’était blessé face à Brest le week-end dernier. En revanche, Estéban Lepaul est de retour dans le groupe après une maladie en début de semaine. Sans ces cadres, le Stade Rennais pourrait glaner les trois face à cette petite équipe de National 3. Habib Beye secoue ses hommes pour y arriver.

