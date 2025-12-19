OM : Coup dur, Roberto De Zerbi privé de plusieurs cadres !

L’OM a entamé la préparation du match contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Roberto De Zerbi enregistre plusieurs absents dans son groupe.

OM : De Zerbi avec un groupe diminué face à Bourg-en-Bresse

Ce n’est pas l’heure des vacances pour l’Olympique de Marseille ! Les Olympiens ont un dernier défi à relever. Roberto De Zerbi et ses troupes tenteront de battre Bourg-en-Bresse. Ce match de 32e de finale de la Coupe de Franc est prévu ce dimanche au stade Marcel-Verchère (14h45).

L’OM a entamé la préparation de ce match avec une longue liste d’absents. Le blessé de longue date, Amine Gouiri, est toujours en convalescence, L’incertitude plane aussi sur Hamed Junior Traoré et Geoffrey Kondogbia. Les deux milieux de terrain sont restés en salle ce vendredi. Cela laisse planer un doute sur leur participation au match dominical.

Ulisses Garcia et Pol Lirola manquaient également à l’appel, indique Brunot Blanzat. La raison de leur absence n’est pas encore connue. Ces deux joueurs sont en tous cas absents de plans de De Zerbi cette saison. L’OM devra aussi faire sans Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd, tous deux partis rejoindre leurs sélections pour la CAN 2025.

Facundo Medina et Neal Maupay réintégrés

Notons que tout n’est pas noir pour De Zerbi avant le choc Bourg-en-Bresse-OM. Le défenseur Facundo Medina a réintégré le groupe et a participé à l’intégralité de l’entraînement. Son retour et celui de Neal Maupay offrent des solutions importantes pour terminer l’année 2025 sur une note positive.

