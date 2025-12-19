FLASH PSG : Luis Enrique confirme un incroyable coup dur !

Héros de la finale de la Coupe Intercontinentale remportée par le PSG face à Flamengo mercredi soir, Matvey Safonov est sur le flanc. Le gardien de but russe s’est blessé comme le confirme son entraîneur Luis Enrique.

PSG : Matvey Safonov souffre d’une fracture à la main gauche

Titulaire lors des quatre derniers matches du PSG et brillant contre Flamengo, mercredi, Matvey Safonov s’est blessé à la main gauche lors de cette finale de la Coupe Intercontinentale. Un coup dur qui va mettre à l’arrêt le portier russe pendant un moins environ, au minimum, selon le communiqué du Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Francfort défie Campos pour un crack français

À voir

ASSE : Coupe de France, quatre absents contre l’OGC Nice

Dans son point médical de ce vendredi, deux jours après le succès en finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG a en effet révélé que l’ancien gardien de Krasnodar « souffre d’une fracture de la main gauche » et qu’un « nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines. » Un coup de pouce inespéré pour Lucas Chevalier, qui a vu le Russe tout renverser lors de ses dernières apparitions.

Le PSG ajoute que « Bradley Barcola reste en soins à la suite d’une fatigue musculaire. » Willian Pacho, de son côté, est mis au repos et ne participera donc pas au 32e de finale de la Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot, samedi à 21 heures. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a confirmé la blessure de Safonov qu’il ne s’explique pas lui-même.

« Safonov blessé à la main, comment cela est arrivé ? Je ne peux pas expliquer, c’est incroyable. Le joueur ne sait pas comment cela s’est passé. On pense que c’est au 3e tir au but. Il a une fracture. Je pense qu’il a arrêté les deux derniers penaltys avec la fracture. L’adrénaline est tellement forte qu’il n’avait pas senti la douleur.

À voir

Coup de balai à l’OM : La liste des départs s’allonge !

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos prépare un coup sensationnel en défense

Ce qu’on a montré, encore, tous les joueurs et spécialement Safonov, c’est la capacité à aider l’équipe, peu importe le match. Il faut être prêt, tous les joueurs. C’est la mentalité que nous voulons au PSG, pour les joueurs présents et les possibles recrues. Il faut être prêt pour travailler tout le temps », a déclaré l’entraîneur parisien.

Lire aussi sur le PSG

Mercato PSG : Un coup XXL déclenche la folie à l’étranger

Mercato PSG : Un cadre historique poussé vers la sortie

À voir

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Florian Sotoca

Après la Coupe Intercontinentale, le PSG répond cash au Real