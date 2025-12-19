Coup de balai à l’OM : La liste des départs s’allonge !

Un grand ménage se prépare à l’OM cet hiver. Et ça commence à sentir mauvais pour deux recrues. Angel Gomes et CJ Egan-Riley se rapprochant de la sortie.

Mercato : L’OM devra vendre cet hiver

Ça bouge beaucoup ces derniers jours autour de l’Olympique de Marseille. Et la récente sortie médiatique de Pablo Longoria n’a fait qu’amplifier les choses. Le président de l’OM expliquait en conférence de presse jeudi qu’il fallait au préalable dégraisser l’effectif avant de penser à recruter.

Des départs sont donc attendus afin de soulager un peu les finances de l’OM et faciliter l’arrivée de nouvelles recrues hivernales. « Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club », a déclaré Pablo Longoria.

À voir

Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Seko Fofana !

Lire aussi : Coup de Théâtre à l’OM : Angel Gomes proche de s’en aller ?

Qui sont les joueurs susceptibles de quitter l’OM lors du mercato de janvier ? Le président marseillais n’a pas donné de nom. Mais on peut naturellement penser Pol Lirola, Neal Maupay ou encore Ulisses Garcia, des joueurs très peu utilisés par Roberto De Zerbi.

Angel Gomes et CJ Egan-Riley mis sur le marché

La surprise vient surtout de l’ajout de deux recrues estivales à cette liste de partants. L’Equipe indique que la porte de sortie est désormais ouverte pour Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Le milieu de terrain et le défenseur britanniques n’ont pas vraiment convaincu depuis leur arrivée cet été.

🚨 Arrivés cet été gratuitement, Angel Gomes 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et CJ Egan-Riley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pourraient 𝗗𝗘𝗝𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 l'OM cet hiver 👋⚡️



Blanco, Lirola, Maupay et Garcia sont toujours poussés vers la sortie. ⌛️



(@lequipe) pic.twitter.com/qRUt6YKLXF — BeFootball (@_BeFootball) December 18, 2025

Ils pourraient quitter le navire phocéen six seulement après leur venue. La direction de l’OM est programmatique, pour ne pas impitoyable. Elle est prête à écouter les différentes offres qui se présenteront pour ces deux joueurs. L’objectif ici est de dégager des fonds nécessaires pour ses comptes. Le grand ménage commence donc à prendre forme à Marseille.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Ça s’emballe, Sofiane Diop proche d’un accord ?

Mercato OM : L’arrivée d’une première recrue prend forme !

À voir

ASSE : Coupe de France, quatre absents contre l’OGC Nice

Mercato OM : 96M€ ! L’incroyable coup de folie de Marseille