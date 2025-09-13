AS Monaco : Adi Hütter privé d’un cadre à Auxerre, la raison

Ce samedi à 21h05, l’AS Monaco sera sur le terrain de l’AJ Auxerre à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Adi Hütter, l’entraîneur monégasque, va devoir composer sans un cadre de son effectif. La raison a fuité.

Aleksandr Golovin touché à la cuisse et forfait

Ce samedi soir, l’AS Monaco (5e) se déplacera sur la pelouse du Stade l’Abbé-Deschamps pour y affronter l’AJ Auxerre (15e), dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Pour ce match, l’entraîneur de l’ASM a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Fraîchement transféré à Galatasaray, le défenseur ivoirien Wilfried Singo est logiquement absent de ce groupe.

Lisez aussi : AS Monaco : Aleksandr Golovin lâche une bombe sur son avenir !

Tout comme Aleksandr Golovin. Attendu dans le onze de départ d’Adi Hütter pour cette rencontre, le milieu de terrain offensif est finalement forfait en raison d’une gêne musculaire, selon les informations du journal L’Équipe. Une absence qui s’ajoute à celle de Lukas Hradecky, blessé pour deux mois.

À voir

INFO PSG : Un renfort de taille confirmé contre le RC Lens !

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Aleksandr Golovin, prochain candidat au départ ?

Pour remplacer l’international russe de 29 ans, Adi Hutter devrait aligner Takumi Minamino, l’attaquant japonais. Touché à un mollet avant Strasbourg et contraint de renoncer à sa sélection avec le Brésil, Vanderson est de retour dans le groupe Monégasque. Les autres absents sont Paul Pogba, Ansu Fati, Lukas Hradecky, Stanis Idumbo (reprise), Krépin Diatta et Lucas Michal (choix).

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens : Stawiecki, Köhn, Lienard

Défenseurs : Henrique, Dier, Kehrer, Mawissa, Ouattara, Salisu, Teze, Vanderson

À voir

Coup dur au Barça: Flick confirme une catastrophe pour Yamal

Milieux : Akliouche, Bamba, Coulibaly, Camara, Minamino, Zakaria

Attaquants : Balogun, Biereth, Brunner, Ilenikhena.