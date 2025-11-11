INFO Mercato OM : Une piste séduisante confirmée au milieu !

Alors que le nom de Himad Abdelli a été évoqué ces dernières semaines, c’est finalement un international marocain qui pourrait débarquer à l’OM durant le mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Explications.

Mercato OM : Benatia en pince pour un joueur d’Eindhoven

Himad Abdelli ne prolongera pas son contrat avec Angers SCO et s’offre au marché des transferts 2026 dans la peau d’un joueur libre. Courtisé par l’Olympique de Marseille par le passé, le joueur de 25 ans pourrait être une opportunité à saisir pour Medhi Benatia, selon le journal L’Équipe. Entre l’OM et Himad Abdelli, il y a comme un air d’évidence.

Lisez aussi : Mercato OM : Accord conclu pour Saibari ?

À voir

Mercato Barça : C’est fini pour Lewandowski, un indice tombe

Le projet de Roberto De Zerbi, qui mise sur la technique, la polyvalence et le talent colle parfaitement avec le profil du milieu de terrain angevin, totalement à l’aise ballon au pied, capable de faire parler son pied gauche magique à plusieurs postes. L’OM était positionné sur lui il y a un an, avant de se tourner vers d’autres profils.

Mais en cet hiver 2025, le dossier Abdelli connait une évolution très intéressante : il ne prolongera pas à Angers. À partir du 1er janvier 2026, l’international algérien peut donc s’engager dans le club de son choix. Et L’Équipe précise qu’il refuse les destinations exotiques (Turquie, Arabie Saoudite), pourtant les plus juteuses pour lui. Franchir un cap en Ligue 1 le séduit.

Lisez aussi : Mercato OM : Benatia tente une recrue surprise au Barça !

À voir

AS Monaco : Kylian Mbappé lance un message fort à Paul Pogba

Sauf surprise, l’OM semble plus intéressé par le milieu offensif Ismael Saibari. Si l’on en croit les informations de la presse marocaine, Medhi Benatia apprécie énormément les qualités du joueur du PSV Eindhoven, dont les performances en Eredivisie et en Ligue des Champions sont suivies de près. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Ismael Saibari est un titulaire indiscutable de la formation néerlandaise, leader de son championnat.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul sur le coup puisque plusieurs clubs sont déjà à l’affût en vue du prochain mercato estival, principalement en Angleterre. West Ham, Aston Villa, Fulham, Brighton et Leeds suivraient en effet le joueur de 24 ans au même titre que l’AC Milan et le Benfica Lisbonne. Affaire à suivre pour ce dossier estimé à 27 millions d’euros.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Benatia prépare un énorme coup surprise

PSG – PSV : Les compos officielles, Luis Enrique surprend tout le monde

À voir

Mercato ASSE : Une nouvelle offre tombe pour Djylian N’Guessan !

Mercato : Un renfort marocain explosif au PSG pour 20M€ ??