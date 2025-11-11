Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

Un peu plus d’un an après Désiré Doué, le PSG pourrait frapper un autre joli coup au sein de l’effectif du SRFC (Stade Rennais Football Club). Explications.

Mercato : Un attaquant du SRFC fait rêver le PSG

Fidèle à ses critères de recrutement, Luis Campos a repéré un talent prometteur au Stade Rennais. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain suit attentivement la progression de l’attaquant français Kader Meïté, nouveau titulaire dans les plans d’Habib Beye. Après avoir fait d’Ousmane Dembélé un Ballon d’Or et de Désiré Doué un Golden Boy, le PSG pourrait ainsi de nouveau se tourner vers la formation du SRFC.

Selon les informations de Media Foot, l’attaquant lié au Stade Rennais jusqu’en 2028 fait partie des joueurs suivis par Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG ne compte pas passer à l’action dans l’immédiat. Comme il l’avait fait avec Désiré Doué, le dirigeant parisien, conscient que l’avant-centre de 18 ans n’est pas encore prêt à quitter son club formateur, va plutôt essayer d’entretenir une relation avec sa cible afin de préparer une offensive au moment opportun.

Le prochain mercato estival parisien s’emballe déjà et si des noms comme Manu Koné, Dayot Upamecano, Ayyoub Bouaddi ou encore Ibrahima Konaté sont déjà sortis, c’est bien Kader Meïté qui se serait rajouté à la liste. Le jeune attaquant rennais impressionne en Bretagne et Luis Campos ne serait pas contre attirer le talent rennais au PSG, d’après les informations de Média Foot.

Alors que Gonçalo Ramos est peu utilisé par Luis Enrique en position de titulaire, parce que le profil de finisseur du Portugais colle mal avec le projet de jeu de l’entraîneur espagnol, Kader Meïté pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato au Paris SG. Affaire à suivre…

