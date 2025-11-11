Mercato ASSE : Une nouvelle offre tombe pour Djylian N’Guessan !

La pépite de l’ASSE, Djylian N’Guessan a la cote en Angleterre. Un cador de Premier League a dégainé une offre pour le joueur à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal.

Mercato ASSE : Brighton passe à l’offensive pour Djylian N’Guessan

Le jeune crack, Djylian N’Guessan fait craquer de nombreuses écuries européennes. L’attaquant formé à l’ASSE pourrait bientôt dire adieu à son club et rejoindre une autre formation de haut niveau. Cet hiver, son départ devient une réelle possibilité.

D’après Caughtoffside, Brighton serait en première ligne. Le club anglais, séduit par le profil du jeune international U20 français, aurait ouvert le dialogue avec son entourage. Les discussions avancent. Les Seagulls auraient même formulé une première offre. Montant proposé : 15 millions d’euros. Trop peu pour les dirigeants stéphanois, qui en espéreraient près du double.

Les Verts vont sans aucun doute déchirer cette offre notamment à cause de la rude concurrence. D’autres clubs de Premier League comme Chelsea tendent aussi la main à la pépite française. Djylian N’Guessan n’a pas encore foulé le terrain avec les pros cette saison. Il a disputé un seul choc avec la réserve cette saison. Malgré cela, les dirigeants de Brighton poussent fort pour l’attirer dès janvier.

