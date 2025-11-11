Mercato: L’OM prêt à frapper fort pour un génie de Ligue 1 ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’OM est aiguillonné sur le profil d’un phénomène offensif de Ligue 1. Explications.

Mercato OM : « Emegha c’est le joueur qu’il faut à Marseille »

Avec Mason Greenwood, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz et Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille est aujourd’hui bien équipé dans le secteur offensif. Une attaque qui pourrait toutefois être encore meilleure avec un nouvel élément, qui pourrait débarquer en provenance de la Ligue 1. En effet, selon Nabil Djellit, le joueur idéal pour le collectif de Roberto De Zerbi se nomme Emanuel Emegha.

Après de longues semaines d’absence, l’attaquant de 22 ans est de retour dans le groupe du RC Strasbourg, signant au passage un doublé lors de la défaite de son équipe contre Lille LOSC (2-0). Cette performance de l’international espoir néerlandais pousse Nabil Djellit à le voir rejoindre les rangs de l’OM.

« Emegha, c’est le joueur qu’il faut à Marseille », a notamment écrit le journaliste de France Football. Forcément, Medhi Benatia et le board marseillais ne diraient pas non à un tel joueur. Mais aujourd’hui, recruter Emanuel Emegha est tout simplement impossible. En effet, l’attaquant de Strasbourg s’est d’ores et déjà engagé avec Chelsea pour la saison prochaine.

Le jeune avant-centre a déjà été transféré à Chelsea et prêté au RC Strasbourg. Il rejoindra le club londonien l’été prochain. Ainsi, un transfert à l’OM semble bien impossible pour celui compte à son compteur 29 buts et 7 passes décisives en 68 apparitions avec le RC Strasbourg. L’avenir du joueur néerlandais reste donc incertain, entre ses ambitions personnelles, les projets de Chelsea et les rêves des supporters strasbourgeois qui espèrent conserver Emanuel Emegha le plus longtemps possible.

