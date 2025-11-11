OL – PSG : La Direction de l’arbitrage répond cash à Tolisso

En colère contre l’arbitrage du match entre l’OL et le PSG, dimanche, au Groupama Stadium, Corentin Tolisso a pris une initiative personnelle. Mais la Direction de l’arbitrage semble avoir d’autres chats à fouetter.

OL – PSG : Corentin Tolisso lance un appel aux arbitres !

Au lendemain du match entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Corentin Tolisso est sorti de son silence dans une vidéo sur Instagram, où il pointe les nombreuses erreurs d’arbitrage depuis le début de la saison. Après la défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche, les hommes de Paulo Fonseca ont ouvertement critiqué certaines décisions de Benoît Bastien.

Les Gones reprochent notamment à l’arbitre deux potentiels penalties oubliés, ainsi que la validation du but de Khvicha Kvaratskhelia malgré une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann. Peu habitué à entrer dans ce genre de polémique, Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l’OL, n’a pas pour autant pu s’empêcher d’exprimer sa colère.

À voir

OL : Une importante annonce sur le mercato lyonnais tombe

L’international français a fustigé le niveau global de l’arbitrage en Ligue 1, tout en faisant une idée inédite pour régler la situation. Via une story publiée sur son compte Instagram, ce lundi soir, Corentin Tolisso appelle à une grande réunion avec les différents acteurs du football français.

Lisez aussi : PSG : Lucas Chevalier fait une énorme précision après Lyon !

« Beaucoup beaucoup d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage et ce n’est pas bon, il faut changer les choses. Hier (Ndlr, dimanche soir) après le 3e but de Paris, quand je suis allé voir Benoît Bastien et que je lui ai dit : ‘Je suis désolé, mais en toute honnêteté vous n’êtes pas au niveau.

À voir

Mercato : Le PSG prêt à mettre le prix pour Daniel Muñoz ?

J’ai envie de lui dire (Ndlr, à Benoît Bastien) qu’on se réunisse, qu’on communique et qu’on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres et leurs supérieurs pour qu’on puisse dialoguer et échanger parce que pour moi, c’est plus possible », a indiqué le Champion du Monde 2018. Un message que ne semble pas avoir entendu la Direction de l’arbitrage français.

La Direction de l’arbitrage soutient Benoît Bastien

Au lendemain de la défaite de l’OL face au PSG, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, la Direction de l’arbitrage a estimé que Benoît Bastien n’avait commis aucune erreur manifeste. De quoi remettre de l’huile sur le feu. Accusé de multiples erreurs lors de cette rencontre électrique, Benoît Bastien s’est retrouvé au cœur d’une polémique grandissante.

Si Paulo Fonseca et ses joueurs crient à l’injustice, la Direction de l’arbitrage, par la voix d’Amaury Delerue, a tenu à trancher ce lundi. Contacté par le journal L’Équipe, le manager des arbitres professionnels a d’abord expliqué pourquoi le défenseur parisien Ilya Zabarnyi n’avait pas été sanctionné d’un penalty alors qu’il semble avoir effleuré le ballon d’une main volontaire.

Lisez aussi : OL : Jorge Maciel fracasse le PSG et l’arbitrage en Ligue 1

À voir

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

Selon lui, « aucune image ne montre clairement que la décision de ne pas siffler penalty est erronée avec certitude, et donc si Zabarnyi a touché le ballon ou non. » Quant à l’intervention de Vitinha sur Tanner Tessmann, juste avant le but de Khvicha Kvaratskhelia, « il s’agit d’une situation très complexe sur laquelle la DA n’a pas pu déterminer une position unanime à 100 % », commente Delerue, qui évoque une « zone grise » afin de justifier la validation par la VAR.

Enfin, le contact entre Kang-In Lee et Nicolas Tagliafico ne valait pas non plus un penalty pour l’OL car « l’intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s’agit d’un contact naturel qui n’a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon. »

Lire aussi sur le OL – PSG :

Ligue 1 : Joao Neves et le PSG refont le coup face à l’OL

Ligue 1 : Enrique veut battre l’OL à Lyon, le groupe du PSG

À voir

Mercato: L’OM prêt à frapper fort pour un génie de Ligue 1 ?

Ligue 1 : Avec Tolisso, le groupe de l’OL pour défier le PSG