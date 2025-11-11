AS Monaco : Kylian Mbappé lance un message fort à Paul Pogba

Depuis son arrivée cet été, Paul Pogba n’a toujours pas fait ses débuts en Ligue 1 avec l’AS Monaco. Toujours blessé, le milieu de terrain français a reçu le soutien de Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid.

Kylian Mbappé attend Paul Pogba en sélection

Les débuts de Paul Pogba en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco sont encore attendues, annoncés puis repoussés. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin est encore blessé et indisponible pour le moment.

Lisez aussi : INFO AS Monaco : Pocognoli livre le verdict pour Paul Pogba

À voir

Mercato: L’OM prêt à frapper fort pour un génie de Ligue 1 ?

Alors que plusieurs observateurs ne croient plus en un retour de la Pioche en sélection, Kylian Mbappé a évoqué son ancien coéquipier chez les Bleus. Le capitaine de l’équipe de France espère revoir Pogba revenir à son meilleur niveau.

« On s’appelle souvent avec Paul Pogba. J’espère qu’il va revenir au niveau qui est le sien. Je pense que beaucoup de gens placent beaucoup d’espoirs en son retour. C’est un joueur qui donne une sensation différente aux gens, qui n’a jamais laissé personne indifférent. De par ce qui l’a touché ces dernières années, c’est touchant et on a envie d’avoir un épilogue positif », a confié Kylian Mbappé lors d’une interview à Téléfoot sur TF1.

Lisez aussi : FLASH AS Mercato : C’est terminé pour Paul Pogba !

À voir

OL – PSG : La Direction de l’arbitrage répond cash à Tolisso

À la veille de la défaite face au RC Lens (4-1), l’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a annoncé espérer le retour de Paul Pogba, de nouveau forfait pour la rencontre, après la trêve internationale. Le grand retour de la star de 32 ans, qui devait avoir lieu fin octobre, mais qui a été repoussé à cause d’une rechute, pourrait finalement se dérouler le 22 novembre à Rennes.

« Paul (Pogba) ne sera pas présent », contre Lens, a annoncé l’entraîneur monégasque vendredi en conférence de presse d’avant-match, ajoutant notamment que le Champion du Monde 2018 pourrait faire son retour après la trêve internationale. « C’est ce qui est prévu. On est sur ce timing-là. Il faut voir maintenant aux entraînements comment ça va se passer », a le coach de l’AS Monaco.

Lire aussi sur Paul Pogba :

AS Monaco : Le calvaire continue pour Paul Pogba !

AS Monaco: Pocognoli fait une annonce-choc pour Paul Pogba

À voir

Mercato Barça : C’est fini pour Lewandowski, un indice tombe

AS Monaco : Sébastien Pocognoli a un plan pour Paul Pogba !