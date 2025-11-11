Mercato Barça : C’est fini pour Lewandowski, un indice tombe

En fin de contrat le 30 juin, Robert Lewandowski pourrait définitivement ranger ses crampons. Le buteur du Barça serait prêt à une décision radicale à l’issu de la saison.

Mercato : Robert Lewandowski veut continuer avec le Barça

Arrivé il y a quatre ans en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d’euros, Robert Lewandowski se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Le buteur de 37 ans arrive au terme de son engagement à l’issue de la saison en cours, et pour l’instant, sa priorité reste claire : continuer à jouer en Catalogne, à en croire le journal Sport.

Lisez aussi : Coup de théâtre au PSG: Al-Khelaïfi discute avec Lewandowski

L’international polonais se sent chez lui à Barcelone avec sa famille, et l’idée de partir pour une ligue exotique, comme l’Arabie saoudite, même pour un gros contrat, ne le tenterait pas du tout. Il serait même prêt à adapter son rôle, acceptant moins de temps de jeu ou de devenir remplaçant si un nouvel attaquant arrive pour porter le projet.

À voir

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

Ce qui lui importe avant tout, c’est de continuer à performer au plus haut niveau et de continuer sous les ordres de Hansi Flick, après avoir brillé en Bundesliga. Pour autant, l’avenir n’est pas entièrement entre ses mains. Du côté de la direction du club espagnol, Joan Laporta et Deco envisageraient différentes options. Ce qui pourrait pousser Lewandowski à une décision radicale.

Lewandowski prêt à prendre sa retraite à l’issue de la saison

Robert Lewandowski reste performant, avec sept buts en douze matchs toutes compétitions confondues, mais le FC Barcelone anticipe aussi la possibilité de libérer sa place pour intégrer un nouvel attaquant à long terme. La décision finale sera prise en fonction de la saison, de la condition physique du Polonais, de son impact sur l’équipe et des besoins du club.

Cette période d’incertitude souligne la complexité de la situation : le partenaire de Lamine Yamal n’est pas contraint de prolonger, mais il pourrait continuer si les conditions sont favorables. Une dimension cruciale émerge : la retraite n’est plus un tabou. Si le Barça décide de ne pas prolonger et qu’aucune offre extérieure ne satisfait ses critères sportifs et familiaux, Robert Lewandowski pourrait clairement raccrocher les crampons.

Lisez aussi : Mercato Barça : Lewandowski fait une grosse annonce pour son avenir

Ainsi, plusieurs scénarios se dessinent : continuer au Barça pour une saison supplémentaire dans un rôle adapté, partir à la fin de son contrat et laisser le club chercher un nouvel attaquant, ou mettre un terme à sa carrière si aucune proposition ne correspond à ses attentes, selon Diario Sport. Lewandowski reste maître de son destin, oscillant entre désir de continuer à briller et réflexion sur la fin de son parcours, dans ce qui pourrait être sa dernière danse au Camp Nou.

À voir

Mercato: L’OM prêt à frapper fort pour un génie de Ligue 1 ?

Et aux dernières nouvelles, le média El Nacional vient de dévoiler une information qui en dit long sur l’avenir du géant polonais. En effet, le portail catalan assure que Lamine Yamal souhaite que Robert Lewandowski soit toujours l’attaquant de pointe titulaire du Barça la saison prochaine.

Et il l’a déjà fait savoir à Deco, le directeur sportif du club. Une situation complexe puisque tout indiquait que le Polonais allait partir au terme de son contrat. Reste maintenant à voir si le Barça cédera à la demande de son prodige de 18 ans.

Lire aussi sur Lewandowski :

Mercato : Le Barça a trouvé le remplaçant de Lewandowski

FC Barcelone : Robert Lewandowski répond cash sur son avenir

À voir

OL – PSG : La Direction de l’arbitrage répond cash à Tolisso

Barça : Robert Lewandowski lance un nouvel avertissement au PSG