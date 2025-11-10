Mercato : Le PSG prêt à mettre le prix pour Daniel Muñoz ?

Le PSG est confronté à une forte concurrence pour Daniel Muñoz, le potentiel remplaçant d’Achraf Hakimi. Nasser Al-Khelaïfi va-t-il sortir le chéquier pour rivaliser avec Chelsea et le Barça ou jeter l’éponge ?

Mercato : Daniel Muñoz visé pour remplacer Hakimi au PSG

Le PSG a coché le nom de Daniel Muñoz pour prendre la place d’Achraf Hakimi, blessé gravement et indisponible jusqu’en 2026. Mais le défenseur de Crystal Palace est aussi dans le viseur de Chelsea à Londres. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone s’est aussi positionné pour recruter l’international Colombien (42 sélections).

La bataille s’annonce donc rude pour le Paris Saint-Germain, car au-delà de l’indemnité de 30 millions d’euros réclamés par les Eagles, l’expérimenté joueur doit faire le choix sportif qui lui convient le mieux. Et, Chelsea et Barcelone sont aussi bien des clubs de prestige que le PSG.

Paris va-t-il s’aligner sur les 30 M€ exigés par Crystal Palace ?

Vu les soucis financiers du club catalan, il est fort probable qu’il ne cassera pas sa tirelire pour s’offrir les services de Daniel Muñoz au prix exigé par le club londonien. À Paris, Luis Campos ne semble pas disposer d’un budget assez conséquent pour le successeur Achraf Hakimi, dont la blessure est arrivée de façon imprévue. Sous contrat à Crystal Palace jusqu’en juin 2028, l’arrière droit de 28 ans est estimé à 25 millions d’euros.

