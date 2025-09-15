Mercato : le choc à l’OM, l’avenir d’un joueur déjà scellé !

Le mercato estival de l’OM a été si mouvementé que 12 joueurs ont rejoint la formation phocéenne dans cette même période. Sauf qu’un joueur appelé à jouer un rôle de cadre ne fera pas de vieux os sur le Vieux Port.

Mercato OM : Hürzeler détruit les plans de De Zerbi

Avec 12 arrivées dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi peut se vanter d’avoir recruté un onze complet. Avec cette nouvelle équipe qui aura besoin de se roder avant d’aller chercher du résultat, le technicien italien de l’OM part plus confiant, malgré les premiers couacs de ce début de saison. Sur les 4 premiers matchs disputés, l’équipe phocéenne est sur 2 victoires et autant de défaites face au Stade Rennais et à l’Olympique Lyonnais. Elle n’a jusqu’ici brillé que face aux promus le Paris FC et le FC Lorient.

Matt O’Riley, le milieu de terrain relayeur prêté à l’OM, a déjà disputé un match. Son club d’origine, le Brighton and Hove Albion Football Club, vient de donner sa position sur son avenir. L’ancien club de Roberto De Zerbi ne semble pas disposé à laisser à l’Olympique de Marseille son Danois de 24 ans et c’est son actuel coach, l’Américain Fabian Hürzeler, qui lève le mystère sur l’avenir du joueur.

Dans un discours en forme de revue de son effectif pour les prochaines années, Fabian Hürzeler a clairement inclus Matt O’Riley dans ses plans. L’entraîneur de 32 ans a fait savoir qu’il continuait d’entretenir une bonne relation avec le natif d’Hounslow (Angleterre), qu’il espère revoir plus aguerri après un bon volume de jeu obtenu à l’OM.

Matt O’Riley va retourner à Brighton & Hove Albion

Après avoir expliqué les raisons du départ de Matt, essentiellement à cause du grand nombre de joueurs du même profil au club, et que son prêt à l’OM n’avait été validé que pour lui permettre de jouer plus, Fabian Hürzeler a déclaré :

« J’ai été très ravi de travailler avec Matt. Notre relation était très bonne et nous continuerons à avoir une bonne relation. Le club suivra ce qu’il fait à l’Olympique de Marseille. Nous espérons qu’il sera très performant. C’est une nouvelle expérience pour lui. Je suis persuadé qu’à son retour, il aura une nouvelle occasion de montrer qu’il peut nous aider. »

Les choses semblent très claires dans l’esprit de Hürzeler : Matt O’Riley est destiné à revenir au club s’il parvient à progresser sous les couleurs de l’OM. La formation phocéenne va donc relancer la carrière d’un joueur qui pourrait lui échapper à la fin de la saison, une chose qui n’était pas vraiment dans les plans de la direction. Pour les Marseillais, de belles performances de Matt O’Riley devraient lui ouvrir la porte à une aventure plus longue et stable au club, une illusion donc à lever au plus vite.