PSG : Une incroyable nouvelle confirmée pour Hakimi au Maroc

À trois jours de l’ouverture officielle de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur du Maroc a fait une annonce fracassante sur Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG et des Lions de l’Atlas.

Walid Regragui : « Achraf Hakimi jouera la CAN, c’est certain »

À quelques jours de la CAN 2025, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, a évoqué la disponibilité de son capitaine Achraf Hakimi, convoqué malgré une blessure à la cheville depuis le mois de novembre passé après un tacle horrible de Luis Diaz, lors du choc de la 5e journée de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.

Faisant craindre aux Lions de l’Atlas de disputer la CAN à domicile sans son leader. Très rapidement après ce terrible coup du sort face aux Allemands, Walid Regragui se voulait rassurant pour le défenseur de 27 ans. Et ce jeudi, le technicien marocain assure que le Ballon d’Or africain sera bel et bien présent pour ce rendez-vous continental.

« Achraf jouera la CAN, c’est certain. On est très positifs quant à la participation d’Achraf. Après, à quel match et quand… En tout cas, il jouera la CAN avec nous, ça s’est sûr. On a une visibilité, mais on va la garder pour nous », a déclaré le tacticien de 50 ans dans une interview accordée à Brut Afrique, avant d’évoquer la pression populaire engendrée par le fait de disputer la CAN à domicile.

« La pression, je la prends toujours du côté positif, c’est ma philosophie de vie. On espère qu’on va vivre une belle CAN, peut-être la plus belle de l’histoire. On est heureux d’y participer, on va donner le maximum. Dans ce sport, tout peut se passer, c’est ce qui fait sa beauté.

On a les meilleurs supporters du monde, on sait qu’ils vont répondre présents. On va essayer de les représenter du mieux possible et de les rendre heureux à la fin », ajoute l’ancien arrière droit de Dijon. Pour rappel, Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement collectif, mais il devrait rater le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores.

