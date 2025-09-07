Mercato OM : 0€ ! Un ancien de l’ASSE bientôt à Marseille ?

Le mercato a fermé ses portes, mais l’OM scrute encore les bons coups. Parmi eux, un ancien de l’ASSE, libre de tout contrat, pourrait bien faire son retour en Ligue 1.

Mercato OM : Marseille sur la piste de Josuha Guilavogui

À Marseille, l’agitation du mercato estival a laissé des traces : Pavard, Aguerd, Vermeeren, O’Riley, Palmieri et Traoré ont débarqué au Vélodrome, remodelant en profondeur l’effectif. Pourtant, une rumeur anglaise affirme que l’OM n’aurait pas dit son dernier mot. Selon Sports Boom, Roberto De Zerbi s’intéresserait de près à Josuha Guilavogui.

Libre depuis la fin de son contrat avec Leeds United en juillet, l’ancien international tricolore (7 sélections) est un joueur d’expérience, fort de ses neuf saisons à Wolfsburg. Révélé à l’ASSE, le milieu de 34 ans conserve un profil de leader, mais sa venue tardive l’exclurait de la Ligue des Champions.

Marseille a-t-il vraiment besoin d’un renfort défensif ?

La question mérite d’être posée. Adrien Rabiot est parti à Milan, mais l’OM s’est déjà renforcé avec Matt O’Riley et Arthur Vermeeren. Dans ce secteur, De Zerbi dispose également de Højbjerg et Kondogbia. Autant dire que la densité est là, même sans un nouveau vétéran. Difficile donc d’imaginer Guilavogui s’imposer dans une rotation déjà chargée.

À 34 ans, avec une dernière saison anecdotique à Leeds (18 apparitions, 2 titularisations), l’ex-Stéphanois semble plus incarner un plan B qu’un réel projet sportif. À moins que Marseille ne cherche avant tout un guide de vestiaire, plutôt qu’un titulaire.