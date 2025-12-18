Mercato OM : Longoria rate une pépite, l’aveu fait mal !

Le président de l’OM, Pablo Longoria, était devant la presse ce jeudi. Il a en profité pour exprimer de profonds regrets face au départ d’un jeune attaquant.

Mercato : Pablo Longoria regrette la signature manquée de Samba Konaté

C’est incontestable ! L’OM a franchi un palier sous les ordres de Pablo Longoria. Le club a mis la main sur des ronflants comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Benjamin Pavard. En plus de ces recrues de classe mondiale, Marseille mène une stratégie de post-formation.

La direction phocéenne cherche à sécuriser des pépites très prometteuses. La montée en puissance de Darryl Bakola et Robinio Vaz le confirme. Mais cette politique connait aussi des échecs cuisants. L’OM ayant raté l’occasion de signer plusieurs jeunes joueurs à fort potentiels.

Le cas le plus marquant est sans doute celui de Samba Konaté. L’attaquant français de 16 ans est passé par le centre de formation de l’OM, sans y resté. Il brille aujourd’hui sous les couleurs du RB Leipzig. Ses débuts en Bundesliga ont même donné des regrets à Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille souhaite s’appuyer sur ses talents locaux

Le président de l’OM n’a pas caché sa déception en conférence de presse. « Voir Konaté débuter à Leipzig m’a fait mal au cœur », a-t-il avoué. Pablo Longoria prône une meilleure cohérence entre l’académie et les pros.

Il s’est aussi félicité du travail accompli au niveau de la formation de l’Olympique de Marseille. Même si la fuite des purs produits marseillais rappelle que le chemin est encore long.

