OL Mercato : Lyon fonce sur un défenseur formé au PSG

L’OL aurait des vues sur un défenseur formé au PSG. Il est sollcité en renfort au poste d’arrière latéral droit, cet hiver.

Mercato : L’OL négocie le transfert d’Alec Georgen

L’entraîneur de l’OL doit reconstituer sa défense en l’absence de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, partis à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc. Paulo Fonseca est également en quête d’un arrière latéral droit, pour pendre la place du décevant Hans Hateboer, prêté par le Stade Rennais.

Selon les informations de Foot Mercato, les recruteurs du club rhodanien ont coché le nom de Alec Georgen. Ils sont séduits par ses performances avec l’USL Dunkerque qu’il a rejoint en juillet 2024.

Dans les plans de l’Olympique Lyonnais, l’ancien ‘’Titi’’ du PSG a également le profil idéal pour prendre la place d’Ainsley Maitland-Niles, dont l’avenir à Lyon est encore flou. Des discussions ont été entamées sur l’avenir du joueur de 27 ans, d’après la source, mais aucune offre n’a encore été transmise aux dirigeants du club nordiste.

Dunkerque : Alec Georgen libre en juin 2026

Les négociations devraient s’accélérer, voire aboutir à un transfert, car Alec Georgen est dans sa dernière saison à Dunkerque. Son contrat prend fin en juin 2026. Il pourrait partir librement s’il n’est pas transféré cet hiver, ce qui serait une mauvaise opération pour le club de Ligue 2.

Notons que le défenseur sollicité par l’OL est évalué à 1 million d’euros par Transfermarkt. Cadre de l’équipe d’Albert Sanchez, il a été titulaire à 14 reprises en 15 matchs disputés en championnat cette saison.

