Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

Le Stade Rennais risque de perdre un cadre lors du prochain mercato hivernal. En manque de temps de jeu, un joueur envisage de partir.

Arrivé au Stade Rennais pour succéder à Adrien Truffert, parti à Bournemouth, l’attente était grande sur les épaules de Quentin Merlin. Treize millions d’euros versés à l’Olympique de Marseille pour l’amener en Bretagne. Au début, il a eu de temps de jeu et a montré de belles qualités. Le tacticien du club breton, Habib Beye lui fait confiance. Le couloir gauche lui appartient. Mais les choses ont changé ces dernières semaines.

Habib Beye a mis en place un nouveau système. Un 3-5-2 testé face à Toulouse (2-2, J10). Et une conséquence immédiate : du temps de jeu en moins pour l’ancien Marseillais. Formé au FC Nantes, Merlin sort progressivement du onze de départ et a commencé par cirer le banc. Mousa Al-Tamari prend la place et est déjà décisif. Il a rapidement claqué un but et délivré une passe décisive.

La pilule passe mal. Selon Foot Mercato, Quentin Merlin accepte difficilement ce déclassement. La porte d’un départ n’est plus totalement fermée, si rien ne bouge. Le joueur pourrait plier ses bagages si Habib Beye ne lui donne pas de temps de jeu. Pour le moment, aucune décision fixe n’est prise.

