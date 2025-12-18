Coupe de France : L’ASSE peut-elle enfoncer l’OGC Nice ?

Mal en point avant d’affronter l’ASSE en Coupe de France, l’OGC Nice peut-il sortir la tête de l’eau ou va-t-il se noyer avant la trêve hivernale.

CdF : L’OGC Nice en crise avant d’affronter l’ASSE

L’ASSE, deuxième de la Ligue 2 affronte l’OGC Nice, 13e de la Ligue 1, dimanche (14h45), lors des 32es de finale de Coupe de France. Le match est prévu à l’Allianz Riviera à huis clos, à cause de la sanction infligée au club niçois par la Commission de discipline de la LFP.

En effet, le Gym est en crise avant cette rencontre. Il est sur une série négative de 9 défaites consécutives, soit 6 en championnat et 3 en Ligue Europa. Dans cette série noire, l’équipe de Franck Haise a concédé 21 buts, soit 2,3 buts en moyenne par match, toutes compétitions confondues.

Ces résultats catastrophiques ont d’ailleurs suscité la colère des supporters qui s’en sont pris à leurs propres joueurs, dont Jérémy Boga et Terem Moffi. C’est dans cette atmosphère tendue de crise que l’OGC Nice accueille l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne favorite face à une équipe niçoise « malade »

Et pour Maxime Bacquié, journaliste à Ici Azur, les Aiglons, qui volent très bas en ce moment, devraient craindre les Vert. « Les Stéphanois sont dans leur mission remontée. Pour eux, c’est un match bonus face à une équipe malade », a-t-il confié, tout en balayant l’idée d’une éventuelle revanche de l’ASSE, relative à sa défaite (8-0) de la saison dernière en Ligue 1.

« Ils ont juste à essayer de jouer leur jeu. C’est ce que propose l’ASSE, du jeu, de l’intensité. Ça ne marche pas toujours en Ligue 2, mais ils ont un effectif taillé Ligue 1. Ils n’ont vendu quasiment personne et se sont renforcés cet été. Ça va être tout sauf un match facile (pour Nice, ndlr). Rien ne peut nous rassurer avant ce match », a commenté le confrère, dans 100 % Aiglons.

