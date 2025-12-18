Transfert-choc : Dayot Upamecano déjà attendu au PSG !

À un peu plus de six mois de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano est de plus en plus associé au PSG en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Une option qui fait déjà saliver du côté de la capitale française.

Toujours à la recherche de bons coups sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain pourrait attirer un nouvel international français dans les mois à venir. Après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, Dayot Upamecano pourrait en effet intégrer l’effectif de Luis Enrique l’été prochain.

En fin de contrat le 30 juin 2026, le défenseur central de 27 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail et son nom est évoqué avec insistance dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Et visiblement, cette piste fait déjà saliver dans la capitale française. Au micro de La Chaine L’Équipe, Ludovic Obraniak a notamment avoué qu’une charnière centrale Dayot Upamecano – Willian Pacho serait un cauchemar pour beaucoup d’attaquants en Europe.

« Franchement, vu le profil du PSG, sa stabilité, sa pérennité, l’entraîneur, la complicité qu’il pourrait avoir avec Pacho… Vous imaginez Dayot Upamecano – Willian Pacho ? Celui qui viendra s’y coller, il faudra qu’il se lève quand même tôt le matin », a confié l’ancien joueur du PSG, qui pense que Marquinhos serait poussé vers la sortie avec une telle arrivée.

« Marquinhos va quand même rentrer dans une phase où il va plus devenir quelqu’un qui va accompagner, ou qui prendra peut-être un envol au Brésil », ajoute le consultant sportif. Mais pour convaincre le natif d’Évreux, le Champion de France devra se montrer très généreux.

Upamecano trop gourmand pour le Bayern Munich ?

Après quatre ans au Bayern Munich, Dayot Upamecano est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. La situation actuelle de l’ancien joueur du RB Leipzig attire donc tout logiquement plusieurs grands clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Mais d’après le journal Bild, le grand ami d’Ousmane Dembélé réclame 20 millions d’euros de prime à la signature et 20 millions de plus sur des options dans son contrat. Avec de telles exigences, Upamecano semble se diriger plus vers un départ libre l’été prochain plutôt qu’une prolongation avec le Bayern Munich. Surtout que le Paris SG et le Real Madrid auraient déjà assuré aux représentants du protégé de Vincent Kompany qu’ils étaient prêts à s’aligner sur ses exigences financières.

