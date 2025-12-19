Mercato PSG : Un coup XXL déclenche la folie à l’étranger

Le PSG avance ses pions sur le mercato hivernal avec l’ambition de corriger ses manques. Une piste en Ligue 1, très suivie à l’étranger, met déjà l’Europe en ébullition.

Mercato PSG : Le Paris SG veut frapper fort dès l’hiver

Le Paris Saint-Germain a tiré les enseignements d’une première partie de saison parfois frustrante. Entre maîtrise incomplète et profondeur d’effectif perfectible, le constat est lucide à Paris : Luis Enrique a besoin de nouvelles cartouches pour maintenir le cap en Ligue des champions.

Dans cette optique, la cellule de recrutement s’active avec méthode. Plutôt que de céder à la tentation clinquante, le Paris SG regarde aussi vers la Ligue 1, ce vivier qu’il connaît bien et qui réserve parfois des pépites plus brillantes que prévu.

Bouaddi, le profil qui séduit Luis Enrique et affole l’Europe

Parmi les noms étudiés, celui d’Ayyoub Bouaddi revient avec insistance. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC incarne parfaitement la philosophie chère à Luis Enrique : jeunesse, intelligence de jeu et capacité à s’adapter à plusieurs systèmes. Bouaddi, déjà mature dans ses choix, impressionne par son volume et sa justesse.

À Paris, on voit en lui un pari d’avenir… mais aussi une solution crédible à court terme, dans un secteur où la concurrence interne reste féroce. Problème pour le Paris SG : Bouaddi ne laisse personne indifférent. Arsenal, Chelsea et d’autres cadors européens suivent de près l’international Espoirs français, récemment prolongé par Lille. Autant dire que le dossier est tout sauf tranquille.

Après la Coupe Intercontinentale, le PSG répond cash au Real