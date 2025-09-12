OM-Lorient : De Zerbi modifie son milieu, la compo fuite !

Roberto De Zerbi a décidé de faire des choix forts pour le match OM-Lorient. Notamment au milieu de terrain, où une nouvelle recrue devrait connaitre sa première titularisation.

OM : De Zerbi apporte des modifications contre Lorient, Matt O’Riley aligné

Roberto De Zerbi réserve des surprises pour le choc de ce vendredi soir (20h45) entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient. Les Olympiens doivent s’imposer afin de remonter au classement et faire le plein de confiance avant un déplacement périlleux au Real Madrid en Ligue des champions. L’entraîneur de l’OM a même prévu de se présenter avec une équipe remaniée pour ce duel à domicile.

Alors que des cadres comme Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi devraient débuter sur le banc de touche, l’entrejeu de l’OM connait aussi un changement de dernière minute. Selon L’Equipe, Matt O’Riley va finalement débuter ce choc OM-Lorient au détriment de Bilal Nadir.

Cette modification confirme la volonté de De Zerbi d’aborder ce match avec des visages frais. Le milieu de terrain danois est arrivé cet été à l’Olympique de Marseille. Il est prêté par Brighton. Matt O’Riley devrait donc connaitre sa première titularisation avec l’OM, tout comme Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina, tous pressentis pour débuter le match.

Le onze de départ probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : De Lange

Défenseurs : Murillo, Aguerd, Pavard, Medina

Milieux de terrain : Gomes, Höjbjerg, O’Riley

Attaquants : Greenwood, Traoré et Gouiri