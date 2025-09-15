ASSE : Le plan des Verts pour la montée en Ligue 1 en marche

L’ASSE a renoué avec la victoire face à Clermont Foot, après le nul contre Grenoble Foot et reste en tête de la Ligue 2.

Bernauer se réjouit : « On prend trois points et on est seul en tête »

L’ASSE a remporté sa troisième victoire de la saison, samedi, en s’imposant face à Clermont Foot au stade Gabriel-Montpied. Menés à la pause, les Stéphanois ont puisé dans leurs ressources pour renverser leurs adversaires en deuxième période. Meilleur buteur des Verts, la saison dernière, Lucas Stassin a été l’auteur du but de la victoire (1-2, 62e), en sortant du banc de touche. Le coaching d’Eirik Horneland a donc été payant.

Grâce à ce précieux succès à Clermont, l’AS Saint-Etienne reste en tête du classement de la Ligue 2. Elle est désormais leader toute seule, avec un point d’avance sur ses nouveaux dauphins : le Red Star et Troyes. Ayant pour objectif de retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026, les Stéphanois sont sur la bonne voie. Leur plan fonctionne bien après 5 journées de championnat, car leur stratégie départ de faire la course en tête dès le début du championnat.

Maxime Bernauer est satisfait du troisième succès de l’ASSE. « C’est important de le gagner ce match-là, ça fait du bien. Ça n’a pas été notre meilleur match dans le contenu, mais il faut savoir gagner ce genre de match difficile. Je suis content parce qu’on prend trois points et on est seul en tête », a-t-il souligné.

La consigne ferme de Maxime Bernauer pour la montée en Ligue 1

Le défenseur français est bel et bien conscient du défi qui attend les Verts. Néanmoins, il assure qu’ils ont les joueurs et le mental nécessaires pour aller au bout de la longue course vers la montée en Ligue 1.

À voir

Mercato OM : Benatia vise trois rocs pour 2026 !

« Le coach a un style de jeu propre à lui qu’il nous inculque depuis plusieurs mois. Cela marche bien. Le club a recruté des joueurs pour pratiquer ce football. On sait qu’on est capables de mieux, on l’a déjà démontré cette saison. […]. À Clermont, nous avions à cœur de rester invaincus et d’être seuls en tête », a indiqué Maxime Bernauer.

L’AS Saint-Etienne a un gros match, samedi prochain, face au Stade de Reims. Elle pourra compter sur le soutien de son bouillant public à Geoffroy-Guichard. Avant cette rencontre de deux équipes reléguées, l’arrière central des Verts a passé une consigne. « Il faut que l’on garde la tête tranquille, qu’on se remette à travailler parce que la saison va être longue, et il y a beaucoup de choses moyennes à améliorer », a-t-il recommandé.