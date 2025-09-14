Mercato ASSE : Stassin fait taire les rumeurs sur son avenir

Pour Lucas Stassin, l’ASSE a résisté aux millions venus de Moscou et de Riyad. Et le jeune attaquant belge, en retour, a offert une réponse éclatante sur le terrain, doublée d’un discours sans équivoque.

Mercato ASSE : Lucas Stassin, un été brûlant, des offres pharaoniques

Dans les dernières heures du marché, l’ASSE a dû repousser des sollicitations plus qu’alléchantes. Le Spartak Moscou a proposé 25 millions d’euros plus 12 de bonus, tandis qu’Al-Hilal s’est aventuré jusqu’à 50 millions d’euros. Refuser de tels montants pour un club de Ligue 2 relevait presque de la folie. Mais les Verts ont tenu bon, refusant de céder leur diamant belge.

Le pari était risqué, mais il s’est justifié dès samedi à Clermont. Entré à la pause alors que les Stéphanois étaient menés 1-0, Lucas Stassin a d’abord servi Augustine Boakye pour l’égalisation (52e), avant d’inscrire le but de la victoire d’un plat du pied précis (62e). Une entrée en scène qui a sonné comme une démonstration de fidélité.

62e : ET BAH VOILÀ ! Lucas Stassin inscrit son premier but de la saison et place l'ASSE devant ! 🥰



🌋 1-2 💚 #CF63ASSE pic.twitter.com/DOMSimyMsR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 13, 2025

“Je donne tout pour le club, je me donne à fond”

Au coup de sifflet final, l’attaquant de 20 ans a dissipé les derniers doutes. “La joie, la joie d’avoir marqué, de mener au score et d’avoir la victoire. Je suis heureux. Chaque match est important, on doit prendre les trois points. On veut monter avec le titre, on va avoir cette mentalité. Comme en deuxième mi-temps, je l’avais dit, je donne tout pour le club et voilà, je me donne à fond”, a-t-il confié au micro de beIN Sports.

Ces mots, simples et forts, résonnent comme une promesse aux supporters. L’ASSE, qui a investi près de 25 millions cet été, peut souffler : son attaquant phare n’a pas seulement choisi de rester, il s’est engagé à être le moteur de la remontée. Les rumeurs sont éteintes, place désormais à l’ambition.