ASSE : Horneland tient son nouveau patron du milieu

L’ASSE s’offre un nouveau souffle au cœur du jeu et Eirik Horneland se frotte les mains. Maxime Bernauer, prêté par le Dinamo Zagreb, pourrait bien devenir la solution inattendue du technicien norvégien.

ASSE : Bernauer, l’atout discret de Horneland

Arrivé en février dernier, Maxime Bernauer n’avait pas fait grand bruit. Défenseur de formation, polyvalent par nécessité, il s’est contenté de combler les trous, parfois à gauche, parfois en charnière. Pas de quoi déclencher les passions dans le Chaudron. Mais la Ligue 2 est un terrain qu’il connaît, avec plus de soixante matchs au compteur.

Et c’est là que l’ancien Parisien espère relancer une carrière freinée par les blessures. Face à Clermont, les Verts ont officialisé son nouveau rôle : un choix symbolique, presque stratégique, pour réorganiser un effectif en quête de repères. Bernauer s’impose doucement, avec sérieux, loin des projecteurs mais au cœur du terrain.

Le nouveau numéro 6 des Verts

La perte de Benjamin Bouchouari a laissé un vide béant dans l’entrejeu stéphanois. Mahmoud Jaber peine à s’imposer, Luan Gadegbeku manque de constance… Horneland cherche un patron. Le Norvégien n’a pas fermé la porte à une reconversion de Bernauer, désormais porteur du numéro 6. Un signe clair : on attend de lui qu’il s’affirme en sentinelle.

Avec déjà 26 apparitions dans ce rôle au cours de sa carrière, le joueur possède l’expérience et la rigueur nécessaires pour équilibrer le bloc. Son profil de relanceur, rare dans l’effectif actuel, pourrait donner de l’air à l’ASSE. Dans un Forez où chaque détail compte, Bernauer pourrait bien devenir l’homme de l’ombre… et la lumière au milieu.