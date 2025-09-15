PSG : Terribles coups durs pour Luis Enrique !

Les voyants sont au rouge pour le PSG avant le démarrage de la Ligue des Champions. Du beau monde se trouve à l’infirmerie.

PSG : Mauvaises nouvelles pour Luis Enrique et le Paris SG !

Le PSG vit un cauchemar en ce début de saison. Chaque match, un nouveau coup dur. L’infirmerie se remplit, encore et encore. Luis Enrique regarde, impuissant, ses hommes tomber les uns après les autres. Dix jours à peine, et déjà une hécatombe. En Bleu, Ousmane Dembélé d’abord. Touché, forfait deux mois. Puis Désiré Doué, quatre semaines d’arrêt. Retour en club, même scénario.

Face au RC Lens, Kvaratskhelia quitte le terrain. Kang In Lee aussi. Beraldo suit. Trois sorties en une soirée, comme un mauvais sort qui s’acharne. Le timing, cruel. La Ligue des Champions approche, Paris aurait eu besoin de stabilité. À la place, le groupe se fragilise. Il y a de grosses inquiétudes à Paris. L’impression d’une malédiction colle à la peau du club. Chaque absence pèse, chaque blessure ajoute une inquiétude.

Et Luis Enrique, dans tout cela ? Le coach revient lui-même de l’hôpital. Une chute à vélo, une clavicule opérée. Le sort semble frapper partout, joueurs comme entraîneur. Le Paris SG doit trouver des solutions rapides pour ne pas sombrer. Gérer les rotations, préserver ce qui reste d’un effectif touché de toutes parts. Car dans la tempête, l’équipe n’aura pas le choix. Soit elle résiste, soit elle coule.