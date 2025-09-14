Mercato PSG : Campos déniche un incroyable trésor en Ligue 1

Réputé comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents au monde, Luis Campos serait sur les traces d’un immense talent de Ligue 1. Mais le conseiller sportif du PSG devra faire face à une rude concurrence.

Mercato PSG : Luis Campos à l’affût pour un milieu du LOSC

Après Lucas Chevalier cet été, le PSG pourrait piocher à nouveau au sein de l’effectif du LOSC dans les mois à venir. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français, Ayyoub Bouaddi a tapé dans l’oeil de Luis Campos. À seulement 17 ans, le protégé du président Olivier Létang s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football français.

Devenu incontournable au milieu de terrain des Dogues, le jeune talent suscite désormais l’intérêt de deux géants du Paris Saint-Germain, selon les informations du magazine Onze Mondial. Ses performances lors des affiches européennes la saison passée, notamment face à la Juventus Turin et au Real Madrid, ont mis en lumière un joueur capable de rivaliser dès maintenant au plus haut niveau.

Séduit par ce profil, le PSG, déjà engagé dans une politique de recrutement axée sur la jeunesse, en a fait l’une de ses priorités. Arrivé à Lille il y a quelques semaines, Olivier Giroud est déjà séduit par la maturité et l’aisance technique de son jeune coéquipier.

« On a 21 ans d’écart avec Ayyoub, c’est un super mec sur et en dehors du terrain. Waouh, il m’a bluffé. Ce qu’il fait à 17 ans, c’est incroyable. Moi, à son âge, j’étais encore en U19. Lui, il joue avec une assurance folle », a confié le meilleur buteur de l’équipe de France dans une interview avec Le Média Carré. Des propos qui en disent long sur le potentiel du jeune Lillois, dont la progression ne passe pas inaperçue dans les bureaux parisiens. Mais il faudra s’attendre à une rude concurrence dans ce dossier

Le Real Madrid surveille Ayyoub Bouaddi

À la recherche des meilleurs talents français, le PSG pourrait bien tenter sa chance pour convaincre Ayyoub Bouaddi dans les prochains mois. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce coup. En effet, Onze Mondial indique que le Real Madrid a également coché le nom de l’international français des moins de 21 ans sur la liste des joueurs à recruter en 2026.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Senlis pourrait fait l’objet d’une bataille de titans entre les deux géants européens dès le prochain mercato hivernal, même si un transfert paraît plus évident en fin de saison s’il ne prolonge pas.

De son côté, Ekrem Konur rapporte que Liverpool et Arsenal suivent aussi de près le jeune prodige lillois en vue d’un transfert potentiel. Parmi les autres équipes qui surveilleraient Bouaddi figurent Manchester United, le Bayern Munich, le RB Leipzig, Tottenham, Aston Villa et Brighton. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui l’attend sur cette piste.