Transfert XXL au PSG : Luis Enrique prépare une révolution

Le PSG a frappé un grand coup sur le mercato estival avec l’arrivée d’Illya Zabarnyi pour 63M€. Le jeune défenseur ukrainien pourrait être la clé d’une véritable révolution tactique signée Luis Enrique.

PG : Zabarnyi, le pari d’avenir de Luis Enrique

En recrutant Zabarnyi, le PSG ne s’est pas contenté d’ajouter un joueur prometteur : il s’est offert un nouveau patron potentiel pour l’après-Marquinhos. Solide, intelligent dans ses placements et redoutable dans les duels aériens, l’ancien joueur de Bournemouth débarque avec l’étiquette du successeur désigné du capitaine brésilien.

Mais Luis Enrique ne l’a pas attiré uniquement pour renforcer la profondeur de son effectif. Le technicien espagnol songe à bouleverser ses habitudes et à installer une défense à trois, un système inédit depuis son arrivée à Paris. Un coup de poker qui pourrait changer le visage de l’équipe.

Vers une nouvelle identité de jeu au Paris SG

Aux côtés de Willian Pacho et Marquinhos, Zabarnyi offrirait une assise défensive inédite, capable de rivaliser avec les meilleurs blocs européens. Une stratégie qui viserait à solidifier l’arrière-garde, souvent critiquée pour ses errements dans les grands rendez-vous européens. Mais l’innovation ne s’arrête pas là.

En libérant les ailes, Luis Enrique pourrait exploiter pleinement les qualités offensives d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Des pistons lancés à pleine vitesse, capables de transformer chaque transition en menace. Une promesse d’équilibre entre solidité et spectacle, au moment même où la Ligue des Champions s’apprête à entrer dans le vif du sujet.