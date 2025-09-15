PSG : Le verdict tombe pour Lucas Beraldo

Dimanche soir, lorsque Lucas Beraldo s’est effondré, cheville tordue, visage marqué par la douleur, la frayeur fut immense au Parc des Princes, Les premiers examens ont parlé : l’indisponibilité sera courte, un vrai soulagement pour le PSG.

PSG : Beraldo, une sortie glaçante face au RC Lens

À la 67e minute, sur un duel banal avec Rayan Fofana, le Brésilien s’est retrouvé au sol, criant et se tenant la tête entre les mains. Sorti sur civière, l’image a glacé les supporters parisiens, déjà inquiets après la série noire de blessures. En un seul match face à Lens (2-0), Paris a vu Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Beraldo quitter prématurément la pelouse.

Le contexte n’arrange rien : Dembélé et Doué sont déjà sur le flanc depuis la trêve internationale. Luis Enrique doit jongler avec un effectif qui se réduit comme peau de chagrin au moment où la Ligue des champions frappe à la porte.

Une entorse, mais pas de catastrophe

Les examens passés dans la soirée ont toutefois rassuré. Beraldo souffre d’une entorse de la cheville gauche, sans atteinte ligamentaire. Résultat : pas de longue convalescence en perspective.

Forfait contre l’Atalanta Bergame mercredi, le défenseur gaucher devrait rapidement retrouver le groupe. Un moindre mal pour Paris, qui évite une nouvelle tuile à long terme dans une saison déjà riche en rebondissements médicaux.