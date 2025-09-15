ASSE-Reims : Les nouvelles sont excellentes pour Horneland

L’ASSE va récupérer des renforts pour la réception du Stade de Reims, samedi prochain. Ce qui est une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, dont l’équie était diminuée à Clermont.

ASSE : Cinq Verts absents contre Clermont Foot

L’ASSE n’était pas au grand complet lors de son déplacement sur le terrain de Clermont Foot, samedi dernier. Aïmen Moueffek, Djylian N’Guessan, Ebenezer Annan, Dennis Appiah et Zuriko Davitashvili étaient absents du groupe stéphanois. Contrairement aux quatre premiers, dont l’indisponible avait été confirmée en conférence de presse, le dernier a été déclaré forfait dans les derniers instants. Il avait ressenti une gêne aux ischios lors du dernier entraînement de la semaine, vendredi.

ASSE : Davitashvili, Annan et Appiah de retour face à Reims

À l’occasion de la venue du Stade de Reims à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur les services de l’ailier géorgien. Il a simplement eu une gêne aux ischios et le staff technique n’a pas voulu prendre le risque de l’aligner. Il devrait être présent mardi à la première séance d’entrainement de la semaine, selon le journaliste Clément Grèzes de beIN Sports.

En plus de Zuriko Davitashvili, Eirik Horneland attend le retour d’Ebenezer Annan et Dennis Appiah. Victimes respectivement d’une torsion de la cheville et d’une blessure au pied, les deux arrières latéraux vont retrouver l’entraînement collectif cette semaine comme l’a annoncé leur entraîneur avant le match contre Clermont. « Ebenezer Annan et Dennis Appiah sont dans leurs temps de passage et pourraient être disponibles pour le prochain match », avait-il annoncé.

Deux renforts en défense et un en attaque

Si ces trois retours se confirment, l’ASSE sera renforcée en défense et en attaque lors de la 6e journée de championnat, qui s’annonce âpre face aux Rémois. En revanche, Aïmen Moueffek manquera à l’appel. Il a entamé un programme de réathlétisation qui devrait durer jusqu’en octobre. Le retour du milieu de terrain est espéré après la prochaine trêve internationale.