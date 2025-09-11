ASSE : Deux retours annoncés en défense contre Reims

L’ASSE sera privée d’un joueur clé dans l’entrejeu pour un mois au moins. En revanche, le retour de deux défenseurs est annoncé pour la semaine prochaine.

ASSE : Aïmen Moueffek absent jusqu’en octobre

L’entraîneur de l’ASSE doit composer avec la longue absence Aïmen Moueffek. Victime d’une blessure musculaire lors du match contre Grenoble Foot, il est déclaré forfait pour affronter Clermont Foot. Il poursuit son programme de réathlétisation entamé pendant la présente trêve internationale. Le retour du milieu de terrain est espéré jusqu’à la prochaine trêve en octobre.

Annan et Appiah seront disponibles contre le Stade de Reims

La bonne nouvelle, l’AS Saint-Etienne va récupérer Ebenezer Annan et Dennis Appiah. Blessés respectivement au pied et à la cheville en août dernier, les deux défenseurs latéraux sont en phase de reprise. Eirik Horneland a annoncé leur probable retour lors de la réception du Stade de Reims, le samedi 20 septembre à Geoffroy-Guichard.

Lisez aussi : ASSE : Des appréhensions chez Horneland avant Clermont

À voir

OM : Une double sanction pour Balerdi ? Le verdict tombe !

Annan a manqué le match contre Grenoble Foot, tandis qu’Appiah était absent face à l’US Boulogne, puis Grenoble. Leur retour sera un gros soulagement pour l’entraîneur de l’ASSE, dont l’équipe n’est pas au complet depuis le début de la saison.

En effet, Maxime Bernauer a manqué les trois premières journées de Ligue 2, alors que Djylian N’Guessan est toujours en rééducation, à la suite d’une blessure aux ischios, contractée pendant la préparation estivale.