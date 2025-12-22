ASSE : Horneland au cœur d’une grosse colère après Nice

Eirik Horneland est loin de se tirer d’affaires. La défaite de l’ASSE en Coupe de France à Nice a laissé des traces bien au-delà du terrain. À Saint-Étienne, le cas Djylian N’Guessan a provoqué une onde de choc, plaçant le Norvégien face à la colère des supporters et à ses propres contradictions.

ASSE : Horneland, un choix qui met le feu aux poudres

À l’Allianz Riviera, l’ASSE a longtemps cru pouvoir renverser un match tendu, presque étouffant. Menés, les Verts ont cherché une étincelle offensive, un souffle nouveau pour troubler la défense niçoise. Sur le bord du terrain, Djylian N’Guessan s’échauffait, sous les yeux d’un public stéphanois suspendu à chacun de ses appuis.

Mais l’entrée n’est jamais venue. Le prodige de 17 ans est resté sur le banc, alimentant incompréhension et frustration. Après la rencontre, Eirik Horneland a tenté d’éteindre l’incendie, en évoquant une gêne aux ischio-jambiers détectée avant le match. Une explication rationnelle, mais mal reçue, tant les images de l’échauffement ont brouillé le message.

Horneland, seul contre tous à Saint-Etienne ?

Sur les réseaux sociaux, la sentence est tombée, brutale. Le coach norvégien a été la cible principale, accusé de flou, de manque de communication, voire d’errance décisionnelle. Rarement un choix de non-entrée aura suscité autant de commentaires acerbes et de doutes sur la gestion sportive.

Cette colère révèle un malaise plus profond. À Saint-Étienne, chaque décision est scrutée, disséquée, amplifiée par un contexte déjà fragile. Horneland, figure d’autorité attendue, se retrouve isolé, sommé de convaincre autant par ses résultats que par ses mots.

N’Guessan, symbole d’un avenir incertain

En coulisses, l’affaire dépasse le simple cadre d’un match. Djylian N’Guessan attise les convoitises : Chelsea, Arsenal ou encore Dortmund suivent de près son évolution. Une offre anglaise avoisinant les 8 millions d’euros circule déjà, quand l’ASSE espère en tirer bien davantage.

Pour les supporters, le scénario est connu et douloureux. Perdre une nouvelle pépite serait un coup dur, presque une fatalité. À Nice, la polémique est née d’un banc de touche. Elle pourrait, demain, peser lourd sur l’avenir des Verts.

