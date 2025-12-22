OM : Après la rupture, il lâche ses vérités sur De Zerbi

Viré de l’OM lors du dernier mercato estival après une altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe s’est confié sur son départ et compare son nouvel entraîneur à Roberto De Zerbi. L’attaquant anglais évoque sans détour ses premières impressions à Bologne.

OM : Jonathan Rowe s’exprime enfin sur De Zerbi

Placé sur le marché des transferts dès le début de la saison, Jonathan Rowe a quitté l’OM dans la précipitation. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, il livre ses impressions sur son ancien entraîneur : « Italiano est un entraîneur exigeant, attentif et passionné, toujours en quête de victoire, et c’est génial, c’est stimulant. Des différences entre lui et De Zerbi ? Ils sont très similaires, mais je dois faire attention à ce que je dis… »

Rowe ne cache pas son respect pour De Zerbi, malgré son temps de jeu limité à Marseille. L’attaquant anglais nuance : « Italiano est beaucoup plus direct, axé sur l’objectif et la tactique, tandis que De Zerbi privilégie la formulation. Italiano essaie de tirer le meilleur de nous. » Des propos qui révèlent à la fois admiration et franchise, un mélange rare dans le monde du football.

Une nouvelle aventure pleine de défis à Bologne

Depuis son arrivée en Serie A, Rowe peine à s’imposer. En 13 matches, il n’a inscrit qu’un seul but, et n’est pas encore la solution de prédilection de Vincenzo Italiano. L’attaquant anglais espère toutefois que son talent sera davantage mis en valeur à l’avenir. « Je veux prouver que je peux être décisif, ici et maintenant », confie-t-il.

À 22 ans, Rowe sait que sa carrière ne fait que commencer, et que chaque rencontre est une nouvelle opportunité pour convaincre. Ses ambitions italiennes sont claires : briller sous la houlette d’un entraîneur exigeant et ambitieux.

