Trophée des Champions : Coup dur pour l’OM avant le PSG

À quelques semaines du Trophée des Champions, l’OM encaisse un coup dur. Privés de leur peuple, les Olympiens s’apprêtent à défier le PSG dans un silence assourdissant.

Trophée des Champions : L’OM fera sans ses supporters face au PSG

Le 8 janvier prochain, le Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City n’aura rien d’un Vélodrome délocalisé. Les groupes de supporters marseillais ont tranché : ce voyage imposé par la LFP sera boycotté. Une décision mûrement réfléchie, actée lors d’une réunion au centre Robert Louis-Dreyfus.

Pour les associations, ce match de gala au Moyen-Orient symbolise une fracture. La logique financière prime, selon elles, sur l’ADN populaire et ultra du club. À Marseille, on chante pour l’histoire, pas pour la vitrine. L’Olympique de Marseille devra donc composer sans sa force invisible, celle qui pousse, gronde et transcende.

Une fracture assumée, un choc déséquilibré

Le club avait pourtant tenté un geste : un déplacement largement subventionné, 150 euros à charge pour 150 supporters. En vain. La tifoseria a salué ce refus collectif, pendant que les fans parisiens, eux, ont accepté le périple. Un contraste qui en dit long.

Face au PSG, champion de France en titre, Marseille se présentera diminué, orphelin de son douzième homme. Le football aime les symboles : celui-ci est cruel. Marseille jouera, fidèle à sa mission sportive, mais sans sa voix. Et pour le club phocéen, le silence pèse parfois plus lourd qu’une défaite.

