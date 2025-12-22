Mercato : Le PSG menacé par une offre XXL à 50M€

Le PSG avance ses pions sur le mercato des jeunes talents, mais la concurrence s’annonce féroce. Ayyoub Bouaddi, pépite du LOSC, pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de l’hiver.

Mercato PSG : Un Paris SG nouvelle formule, tourné vers l’avenir

Le Paris SG n’est plus ce club qui empilait les noms clinquants comme des trophées. Sous l’impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, Paris a choisi la rigueur, la cohérence et la jeunesse. Une révolution silencieuse, presque monacale, dans un vestiaire longtemps habitué aux strass.

Lire aussi : Coup de théâtre au LOSC : Le PSG berné pour Ayyoub Bouaddi ?

À voir

ASSE : Horneland au cœur d’une grosse colère après Nice

Dans cette logique, renforcer l’entrejeu est devenu une priorité stratégique. Et quoi de plus logique que de scruter la Ligue 1, ce laboratoire parfois sous-estimé, où les talents mûrissent à vue d’œil ? Ayyoub Bouaddi coche toutes les cases du nouveau logiciel parisien.

Chelsea prêt à frapper fort avec 50M€ pour Ayyoub Bouaddi

À seulement 18 ans, Bouaddi affiche une maturité rare, ballon collé au pied et tête froide. Récemment prolongé par le LOSC, le milieu lillois incarne cette génération précoce qui ne demande qu’à grandir plus vite que son âge ne l’autorise. Le club francilien observe, analyse, temporise. Mais Paris n’est pas seul. En coulisses, les scouts s’agitent et les carnets se noircissent. Car ce profil, technique et discipliné, attire bien au-delà des frontières françaises.

Selon Caught Offside, Chelsea pourrait dégainer une offre XXL de 50 millions d’euros dès cet hiver. Une somme vertigineuse pour un joueur à peine majeur, mais qui correspond aux habitudes londoniennes, parfois audacieuses, parfois téméraires. Le LOSC résistera-t-il à une telle proposition ? Le Paris SG, lui, reste en embuscade, conscient que ce type de bataille se gagne autant avec la patience qu’avec le chéquier.

Lire aussi sur le PSG :

Trophée des Champions : Coup dur pour l’OM avant le PSG

Mercato PSG : La réponse cash de Upamecano qui inquiète !

À voir

Stade Rennais : Habib Beye fait une révélation après Sables VF

PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !