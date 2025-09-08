ASSE : Des incertitudes chez les Verts avant Clermont

L’ASSE a entamé la préparation du match contre Clermont Foot, lundi. Mais quelques incertitudes demeurent au sein du groupe stéphanois, à cinq jours du match.

ASSE : Les internationaux manquent à l’appel

L’ASSE renouera avec la Ligue 2 face à Clermont Foot, samedi 13 septembre (20h), à l’occasion de la 5e journée du championnat. Pour préparer cette confrontation, les Verts ont démarré la première séance de la semaine, ouverte au public, ce lundi au Centre Robert-Herbin à l’Etrat.

Les internationaux de l’équipe stéphanoise, dont Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin, Irvin Cardona, Dylan Batubinsika, Strahinja Stojkovic, Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku ou encore Axel Dodote étaient évidemments absents. Des joueurs blessés et indisponibles manquaient à l’appel également.

Moueffek et Tardieu absents, Annan et Appiah en séance individuelle

Selon les informations de Peuple-Vert, Aïmen Moueffek n’a pas participé à la séance du jour. Touché aux ischios et sortie lors du match contre Grenoble, il est à l’infirmerie. Florian Tardieu, également, n’a pas pris part à la séance.

Quant à Ebenezer Annan et Dennis Appiah, déjà absents contre les Grenoblois, lors de la 4e journée de Ligue 2, ils se sont entraînés en dehors du collectif. Le premier a poursuivi sa reprise avec une séance individuelle, tandis que le deuxième a repris la course, comme indiqué par le média spécialisé.

Avant Grenoble-ASSE, N’Guessan retrouve le collectif

En revanche, le coach de l’AS Saint-Etienne pourra compter sur Djylian N’Guessan. Il a participé à l’intégralité de l’entraînement collectif, d’après la source. Le jeune attaquant était touché à la cheville depuis la préparation estivale. Il n’a donc pas encore joué en championnat cette saison.

La pépite de 17 ans devrait être opérationnelle pour le déplacement à Grenoble, sauf rechute. Si Ebenezer Annan est pressenti pour être indisponible, c’est encore l’incertitude chez Dennis Appiah et Aïmen Moueffek. Pour rappel, l’ASSE est leader du championnat avec 8 points +5, tandis que Clermonf Foot est 7e avec 6 points +1. Toutefois, les deux équipes sont invaincues en 4 journées.