Stade Rennais : Habib Beye fait une révélation après Sables VF

Malgré une qualification nette (3-0) en Coupe de France, le Stade Rennais a longtemps ronronné face aux Sables VF. Après la rencontre, Habib Beye a livré une analyse lucide, teintée de franchise et d’enseignements forts.

Stade Rennais : Une victoire logique, mais laborieuse face aux Sables VF

Sur le papier, l’écart de quatre divisions promettait une formalité. Sur le terrain, le Stade Rennais a dû patienter. Longtemps. « On n’a pas douté, on s’est procuré beaucoup de situations et on a manqué de qualités techniques sur les derniers gestes dans la surface adverse », a reconnu Habib Beye. Le constat est clair : domination sans éclat, maîtrise sans accélération.

Pourtant, l’entraîneur rennais préfère retenir le fond. « À chaque fois qu’on récupérait le ballon, on pouvait remettre en place une attaque, c’est positif », a-t-il dit. Une patience assumée, presque pédagogique, face à une équipe des Sables courageuse et disciplinée.

Embolo, le grand frère indispensable

Le salut est venu de Breel Embolo, auteur d’un doublé libérateur. Invisible parfois, décisif toujours. Beye en a souri après coup : « Je vous fais une confidence, il allait sortir. Ce coaching a été gagnant parce que je ne l’ai pas fait », a avoué le technicien sénégalais. Une non-décision devenue brillante intuition.

Habib Beye a insisté sur l’exemplarité du Suisse : « Breel met deux buts d’attaquant de très haut niveau. Vous pouvez ne pas le voir dans un match puis il convertit les occasions ». Mieux encore, il en fait un modèle : « Le meilleur apprentissage pour Kader Meïté et Elias Legendre Quiñonez, c’est de travailler tous les jours avec Breel Embolo ».

Respect de l’adversaire et questionnements internes

Habib Beye n’a pas oublié de saluer Julien Fradet, son adversaire du jour : « J’ai été assez impressionné par la volonté qu’ils ont eue de bien ressortir le ballon sous pression ». Avant de rappeler une vérité froide : « La normalité, c’est de gagner 3-0 quand tu as quatre divisions d’écart ».

Enfin, un doute subsiste autour de Ludovic Blas. « Il a du mal à trouver sa plénitude au niveau du poste », a lâché Beye, laissant planer une réflexion tactique à venir. À Rennes, même les victoires posent des questions. Et c’est peut-être le signe d’un club qui avance.

