Mercato PSG : La réponse cash de Upamecano qui inquiète !

Le PSG vise Dayot Upamecano comme renfort de poids en défense centrale et vise. Mais face au silence calculé du Français, l’optimisme parisien se heurte à une attente qui commence à crisper.

Mercato PSG : Upamecano, le calme avant la tempête

Le PSG scrute, observe, espère. En fin de contrat au Bayern Munich, Dayot Upamecano représente une opportunité rare sur le marché. À 27 ans, l’international français coche toutes les cases : expérience du très haut niveau, solidité athlétique et connaissance parfaite des exigences européennes. Paris y voit un possible pilier pour l’après-Marquinhos.

Lire aussi : PSG Mercato : Accord de principe annoncé pour Upamecano

À voir

Mercato : Après Cabella, le FC Nantes vise du lourd à l’OM !

Mais la réponse du défenseur, rapportée par Fabrizio Romano, a de quoi refroidir. Upamecano ne se précipite pas. Il prend son temps, écoute, analyse. Une posture légitime pour un joueur arrivé à maturité, mais qui inquiète un PSG habitué à conclure vite. D’autant plus que le Bayern Munich a déjà dégainé une offre de prolongation, signe que le dossier est loin d’être abandonné en Bavière.

Le Paris SG anticipe déjà un possible échec

Conscient du risque, le club de la capitale ne mise pas tout sur un seul nom. Luis Campos et son équipe ont activé des pistes alternatives pour éviter toute mauvaise surprise estivale. Ibrahima Konaté et Marc Guéhi figurent ainsi sur la short-list parisienne, preuve d’une stratégie plus large et réfléchie. Cette prudence traduit une réalité : la succession de Marquinhos ne se fera pas dans l’urgence.

Paris veut frapper juste, pas seulement fort. Le dossier Upamecano, aussi séduisant soit-il, pourrait finalement symboliser un mercato plus complexe qu’anticipé. En attendant, le Paris Saint-Germain patiente. Et Upamecano, lui, garde le silence. Un silence qui, à Paris, commence sérieusement à faire du bruit.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Coupe de France : L’OM répond avec violence au PSG !

À voir

Mercato OL : Après Endrick, Lyon tient sa deuxième recrue !

Coup de théâtre au LOSC : Le PSG berné pour Ayyoub Bouaddi ?